Cele două echipe și-au dat întâlnire în runda #11 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a avut loc la Sfântu Gheorghe, iar la capătul celor 90 de minute, ”câinii” s-au impus cu 2-0.

Martin Pascual a deschis scorul în minutul 24, iar Alberto Soro a majorat diferența 12 minute mai târziu. Ambele goluri au fost marcate în urma paselor decisive venite de la Danny Armstrong.

Laszlo Dioszegi a explodat după Sepsi - Dinamo: ”E inadmisibil! Ne-au trimis afară de nu știu câte ori” + Minciună ordinară că facem asta!”

După meci, Laszlo Dioszegi, patronul lui Sepsi, a răbufnit la adresa suporterilor dinamoviști, cerând măsuri ferme împotriva manifestărilor xenofobe de pe stadion.

Omul de afaceri a dezmințit categoric și acuzațiile potrivit cărora la meciurile echipei sale s-ar cânta imnul Ungariei și a explicat că este vorba, de fapt, despre un cântec al comunității maghiare.

”În zece ani de când sunt în fotbal n-am făcut niciun gest dar e inadmisibi! Cei de la Dinamo au sunat într-o zi şi au spus că vor anumite favoruri. Vicepreşedintele clubului nostru şi-a dat acordul şi au avut 1000 de suporteri în loc de 400, cum prevedea regulamentul.

Din minutul 50 nu au ieşit din..nici nu pot să spun acele cuvinte, că nu se pot scrie. Ne-au trimis afară de nu ştiu câte ori. E inadmisibil ce se întâmplă! Dacă nu facem un gest de genul, niciodată nu o să fie ordine şi linişte. În fiecare meci, arbitrii se prefac că nu aud! Trebuie să tragem o linie, suntem în 2026, nu este loc nici peste xenofobie, nici pentru rasism!

Noi niciodată nu am făcut nimic. E o minciună ordinară că la noi se cântă imnul Ungariei! Niciodată nu s-a cântat! Este un cântec al maghiarilor, nu este niciun imn. Nu am cuvinte! Am avut tensiunea 220 pentru că la fiecare meci e aşa.

O dată închizi ochii şi urechile, dar aici, ce au făcut 1000 de oameni, nu e normal! Suntem într-o ţară democrată! Dacă nu eşti român, trebuie să ieşi din ţară? Nu sunt o fire nervoasă, am tot tăcut, dar acum m-am simţit… Noi trebuie să fim adversari, nu duşmani, asta e părerea mea.

Am avut nişte musafiri din Ungaria. Pur şi simplu nu şi-au găsit cuvintele când le-am spus ce strigă galeria lui Dinamo. Vă spun un lucru: fanii lui Dinamo fac probleme peste tot, nu doar la Sfântu Gheorghe sau Miercurea Ciuc. Undeva trebuie trasă o linie! Dinamo cântă ce cântă la noi, dar mai au cântece obscene, degeaba ne ascundem. Ăsta e adevărul!

Niciodată nu intru în vorbă cu arbitrii, asta pot să confirme şi ei. Nu spun nimic. Dacă mă întâlnesc întâmplător, le urez baftă, dar atât, tocmai ca nimeni să nu insinueze ceva”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit Prima Sport.