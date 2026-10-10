Cele două echipe și-au dat întâlnire în runda #11 din sezonul regulat al Superligii României. Confruntarea a avut loc la Sfântu Gheorghe, iar la capătul celor 90 de minute, ”câinii” s-au impus cu 2-0.

Martin Pascual a deschis scorul în minutul 24, iar Alberto Soro a majorat diferența 12 minute mai târziu. Ambele goluri au fost marcate în urma paselor decisive venite de la Danny Armstrong.

Florin Prunea laudă un fotbalist din Superliga: ”E într-o formă extraordinară”

După meci, fostul internațional român, Florin Prunea, a evidențiat că Armstrong se află într-o formă extraordinară și că face un tur de campionat fantastic.

Cotat la un milion de euro de site-urile de specialitate, scoțianul se află la Dinamo din vara lui 2025 și mai are contract până la finalul actualei stagiuni în ”Ștefan cel Mare”.

”Armstrong face un tur de campionat fantastic. El și cu Soro... Armstrong e într-o formă extraordinară”, a spus Florin Prunea, potrivit Digi Sport.

Cum arată clasamentul Superligii României

În urma victoriei cu 2-0 împotriva covăsnenilor, Dinamo a ajuns la 26 de puncte în campionat și s-a desprins la cinci lungimi față de Rapid, ocupanta locului secund, care nu și-a disputat însă încă meciul din etapa #11.