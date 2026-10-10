Fabio Cannavaro a surprins pe toată lumea: "Pe el l-aș vota la Balonul de Aur, n-am niciun dubiu!"

Într-o perioadă în care Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane sunt anunțați drept marii favoriți pentru câștigarea Balonului de Aur, Fabio Cannavaro spune că are un alt preferat, unul care nici măcar nu a participat la Cupa Mondială.
Fabio Cannavaro crede că Kvaratskhelia ar merita Balonul de Aur 2026
Câștigătorul Balonului de Aur din 2006 merge pe mâna lui Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), starul lui Paris Saint-Germain, care a avut un nou sezon extraordinar la echipa de club, câștigând un nou trofeu Champions League.
"Eu am o memorie bună, nu mă concentrez doar pe cele mai recente eveniment.
În sezonul trecut de Champions League, Kvaratskhelia a fost cel mai influent jucător din punct de vedere fotbalistic și, dacă ar fi să votez, nu aș avea niciun dubiu.
Toată lumea poate folosi Cupa Mondială drept reper, să ne gândim la Mbappe sau la Messi și la cariera lui, dar Kvara a făcut lucruri extraordinare", a spus Cannavaro, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.
19 goluri și 11 pase decisive a reușit Kvaratskhelia la PSG, în sezonul trecut. Cu excepția unui meci, fotbalistul din Georgia a avut măcar o contribuție ofensivă la toate meciurile din fazele eliminatorii UEFA Champions League.
Lista nominalizaţţlor pentru Balonul de Aur 2026
Cu nouă reprezentanţi, PSG egalează recordul său din sezonul trecut, pe care îl împărtăşeşte cu Real Madrid din 2003, într-o listă de 50 de nume, precum şi cu cel din 2018, din perioade în care jucătorii selectaţi erau aleşi pe baza anului calendaristic şi nu a sezonului sportiv.
Pentru a treia oară, după 2025 şi 1956, Ligue 1 este campionatul cel mai bine reprezentat într-o listă fără portari, marcată de căderea în clasament a Seriei A (cu un singur jucător nominalizat). Parizienii vor fi chiar zece la ceremonie, incluzându-l şi pe Ferran Torres, transferat în această vară de la FC Barcelona.
- Jude Bellingham (Real Madrid, Anglia)
- Pau Cubarsi (Barcelona, Spania)
- Marc Cucurella (Chelsea, apoi Real Madrid, Spania)
- Ousmane Dembélé (PSG, Franţa)
- Luis Diaz (Bayern München, Columbia)
- Bruno Fernandes (Manchester United, Portugalia)
- Gabriel (Arsenal, Brazilia)
- Erling Haaland (Manchester City, Norvegia)
- Harry Kane (Bayern München, Anglia)
- Achraf Hakimi (PSG, Maroc)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG, Georgia)
- Lamine Yamal (Barcelona, Spania)
- Sadio Mané (Al-Nassr, Senegal)
- Marquinhos (PSG, Brazilia)
- Lautaro Martinez (Inter Milano, Argentina)
- Kylian Mbappé (Real Madrid, Franţa)
- Nuno Mendes (PSG, Portugalia)
- Lionel Messi (Inter Miami, Argentina)
- Michael Olise (Bayern München, Franţa)
- João Neves (PSG, Portugalia)
- William Pacho (PSG, Ecuador)
- Julian Quiñones (Al-Qadsiah, Mexic)
- Declan Rice (Arsenal, Anglia)
- Rodri (Manchester City, apoi Barcelona, Spania)
- Fabian Ruiz (PSG, Spania)
- William Saliba (Arsenal, Franţa)
- Ferran Torres (Barcelona, apoi PSG, Spania)
- Dayot Upamecano (Bayern München, Franţa)
- Vinicius Junior (Real Madrid, Brazilia)
- Vitinha (PSG, Portugalia)