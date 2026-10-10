Fabio Cannavaro a surprins pe toată lumea: "Pe el l-aș vota la Balonul de Aur, n-am niciun dubiu!"

Într-o perioadă în care Lamine Yamal, Kylian Mbappe și Harry Kane sunt anunțați drept marii favoriți pentru câștigarea Balonului de Aur, Fabio Cannavaro spune că are un alt preferat, unul care nici măcar nu a participat la Cupa Mondială.

Fabio Cannavaro crede că Kvaratskhelia ar merita Balonul de Aur 2026

Câștigătorul Balonului de Aur din 2006 merge pe mâna lui Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani), starul lui Paris Saint-Germain, care a avut un nou sezon extraordinar la echipa de club, câștigând un nou trofeu Champions League.

"Eu am o memorie bună, nu mă concentrez doar pe cele mai recente eveniment.

În sezonul trecut de Champions League, Kvaratskhelia a fost cel mai influent jucător din punct de vedere fotbalistic și, dacă ar fi să votez, nu aș avea niciun dubiu.

Toată lumea poate folosi Cupa Mondială drept reper, să ne gândim la Mbappe sau la Messi și la cariera lui, dar Kvara a făcut lucruri extraordinare", a spus Cannavaro, într-un interviu pentru Gazzetta dello Sport.

19 goluri și 11 pase decisive a reușit Kvaratskhelia la PSG, în sezonul trecut. Cu excepția unui meci, fotbalistul din Georgia a avut măcar o contribuție ofensivă la toate meciurile din fazele eliminatorii UEFA Champions League.