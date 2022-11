Laszlo Balint știe ce-i lipsește UTA-ei Arad, după remiza cu FC Voluntari din Superligă. Ce a spus antrenorul

Laszlo Balint se află deja la al treilea meci pe banca UTA-ei Arad după ce a fost numit la începutul lunii noiembrie ca principal. Antrenorul a obținut până acum o victorie în Cupa României cu Gloria Buzău (3-1) și o înfrângere în campionat cu Petrolul (1-2).

Tehnicianul a vorbit după meciul cu FC Voluntari, terminat 1-1, despre evoluția elevilor săi, evidențiind faptul că adversara a fost dificilă și că se bucură, pentru că jucătorii s-au mobilizat și au reșit să restabilească egalitatea imediat după ce oaspeții au deschis scorul.

Balint: „Mă bucură foarte tare modul în care grupul a reacționat”

„Cred că acesta este cel mai important element pe care trebuie să îl menționăm. Să începi de la 1-0 pentru adversar, este un handicap foarte important, mai ales împotriva unei echipe cum este FC Voluntari. O echipă care știe să aglomereze zona centrală, care se apără foarte bine, are talie, are jucători cu experiență în zona centrală.

Mă bucură foarte tare modul în care grupul a reacționat. Nu am pus capul în pământ, am egalat relativ repede, am pus presiune pe adversar, ne-am creat câteva ocazii destul de important dar, din păcate, nu am reușit să întoarcem meciul. Legat de partea aceasta de spirit, de atitudine colectivă, este un punct foarte bun de plecare pentru ceea ce ne propunem.

Este la fel de adevărat că meciurile trec. Nu reușim să adunăm punctele de care avem nevoie pentru a urca puțin în clasament. Urmează o pauză cred eu bine-venită, ca să reglăm anumite lucrurile și să abordăm meciurile din acest an calendaristic cu mai mult curaj și să facem puncte. Asta este cel mai important.

Clar că era un meci în care trebuia să riscăm tot, dar această abordare ofensivă le-a permis celor de la FC Voluntari să aibă câteva contraatacuri periculoase. Știam acest lucru. Oarecum ne-am asumat. Am scăpat de câteva ori cu un pic de șansă. Asta ne trebuie: să avem curaj, să avem încredere.

Până la urmă sunt lucruri la care trebuie să ne adaptăm. Nici soluțiile nu au fost foarte numeroase. Cel puțin în compartimentul defensiv. La un moment dat Aly Abeid făcea semn că nu mai poate, eram așa într-o situație în care nu știam ce soluție să am. Chiar dacă era pregătit Stahl. Acesta nu se poate apăra așa bine la un jucător cum este Damașcan.

Este bine că s-a terminat așa, până la urmă. Voluntari este o echipă capabilă să pună probleme. Și la fazele fixe, la contraatacuri. Mai avem foarte mult de muncă.

Fiecare jucător are calitate. De aceea sunt la această echipă. În momentul în care au semnat, clubul a investit în primul rând încredere în ei. Eu, ca antrenor, trebuie să fac în așa fel încât să scot maximum din potențialul lor, în acest moment.

Este clar că forma sportiva este oscilantă, nu este un drum constant. Mă bucur pentru toți, dar trebuie să evidențiem grupul. Aici este foarte important să creștem, ca spirit, ca încredere în tot ceea ce putem să facem împreună”, a spus Laszlo Balint după meci.

UTA Arad - FC Voluntari 1-1

Partida de pe stadionul „Francisc von Neuman” a început în forță. Damașcan a deschis scorul în minutul 2, iar Keșeru a restabilit egalitatea din pasa lui Pop, în minutul 13.

Ulterior, jocul s-a mai calmat, însă în partea a doua a meciului, ambele echipe au căutat golul victoriei. Cu toate acestea, scorul a rămas 1-1, iar formațiile au împărțit punctele.

În următorul meci, FC Voluntari se va confrunta cu FC Hermannstadt pe 3 noiembrie, ora 18:00, iar UTA Arad se va duela cu Sepsi Sf. Gheorghe în același timp.