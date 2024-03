Ilfovenii au făcut deplasarea luni seară la Arad pentru confruntarea cu UTA din prima etapă a play-out-ului. La capătul celor 90 de minute, ”Bătrâna Doamnă” s-a impus cu 4-3, în thriller-ul rundei.

Ce a avut de zis Florin Pîrvu după seara nebună de la Arad: ”Așa ne simțim”

După meci, Florin Pîrvu a evidențiat că și-a dat seama de faptul că elevii săi au avut o atitudine bună, că au arătat forță și au reușit să înscrie împotriva celor de la UTA Arad de trei ori.

De asemenea, tehnicianul a precizat că mai sunt puncte rămase în joc și că echipa trebuie să fie optimistă

”Suntem total dezamăgiți. Am venit aici să jucăm și am demonstrat. Am căutat să câștigăm cele trei puncte. Din păcate nu am reușit să le obținem în seara asta. Un meci nebun, cu răsturnări de scor. Dacă rămân cu ceva bun după meciul de azi e atitudinea băieților. Și-au dorit să obțină victoria. Trebuie să mergem înainte, mai sunt meciuri de jucat și mai sunt puncte în joc.

Eu zic că am făcut un joc bun. Am arătat că putem să avem forță și am înscris, de fapt. S-au făcut ceva greșeli și, din păcate, ne-au costat în seara asta. Noi trebuie să fim optimiști până la final. Mai sunt opt meciuri de jucat. Mai sunt puncte rămase în joc. Și trebuie să fim optimiști”, a spus Florin Pîrvu după meci.

UTA Arad - FC Voluntari 4-3

Adam Nemec (FC Voluntari) a deschis scorul în minutul 28, iar Joao Pedro a restabilit egalitatea în minutul 38, dar ilfovenii au intrat la pauză în avantaj, grație reușitei lui Igor Armaș din minutul 45+1.

În partea secundă, Johana Omondi a dus scorul la 2-2 și Alexandru Tudorie a adus-o pe UTA Arad pentru prima dată la conducere prin golul său marcat în minutul 80.

În prelungiri, George Merloi a restabilit egalitatea (minutul 90+2), însă gazdele au dat lovitura de grație în minutul 90+6, prin Joao Pedro, care a realizat ”dubla”.