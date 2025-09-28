Partida cu Oțelul Galați, disputată duminică seară pe Arena Națională, a adus în tribune doar 5.130 de spectatori, cea mai mică asistență a sezonului pentru FCSB.

FCSB, cea mai slabă asistență a sezonului!

Până acum, cea mai mică asistență fusese la partida cu Hermannstadt (1-1), din prima etapă, când au fost prezenți 6.029 de fani. Tot pe stadionul Steaua, meciul cu Unirea Slobozia (6.083) avusese o prezență similară.

De cealaltă parte, recordul pozitiv în campionat s-a înregistrat la eșecul cu FC Argeș (0-2), când 8.715 de spectatori au fost pe Arena Națională. În Europa, victoria cu Aberdeen (3-0), din play-off-ul Europa League, a adus 35.341 de oameni în tribune.

Schimbările care s-au făcut la pauză la FCSB



Oțelul a fost echipa mai periculoasă în partida de pe Arena Națională și putea să deschidă scorul după doar șapte minute din meci.

„Roș-albaștrii” au fost sub nivelul defensiv arătat în partida cu Go Ahead Eagles, dar gălățenii nu au profitat de stângăciile din apărarea campioanei României și scorul a fost 0-0 la pauză.

La FCSB au intrat Edjouma, Cisotti și Stoian și au ieșit Thiam, Toma și Alhassan.



Echipele de start:

