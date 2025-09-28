GALERIE FOTO Daniel Bîrligea, ratare formidabilă în FCSB - Oțelul!

Daniel Bîrligea, ratare formidabilă în FCSB - Oțelul!
FCSB - Oțelul Galați, LIVE TEXT - AICI.

Cele două echipe și-au dat întâlnire duminică seară, de la ora 20:30, în etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 16 grade Celsius.

Daniel Bîrligea, ratare formidabilă în FCSB - Oțelul!

  • Vlcsnap 2025 09 28 21h57m44s051
Foto: Captură TV

În minutul 60 al meciului, Darius Olaru i-a pasat lui Florin Tănase, iar fotbalistul lui FCSB a lobat superb spre Daniel Bîrligea, care, din două atingeri, a scăpat de defensiva adversă și a rămas singur cu portarul.

Dur-Bozoancă l-a hipnotizat pe atacantul campioanei, iar Bîrligea a trimis pe lângă poartă dintr-o poziție nu favorabilă, ci extrem de favorabilă. Așadar, după o oră de joc, scorul a rămas 1-0, după ce FCSB deschisese scorul prin Florin Tănase după o lovitură de la 11 metri.

Echipele de start

  • FCSB: Târnovanu - Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic - Alhassan, F. Tănase - M. Toma, Olaru, Thiam - Bîrligea

Rezerve: Zima, Udrea, Alibec, Miculescu, Kiki, M. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheș, Cisotti, Oct. Popescu, A. Stoian

Antrenor: Elias Charamabous

  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Zivulic, Soriano, Holz - Ferreira, Lameira, Moreira - Sandu, Dos Santos, Lopes

Rezerve: I. Popescu, Ursu, S. Rus, Neicu, Tovar, Postelnicu, A. Ciobanu, Cihra, Frunză, Bordun, Araujo

Antrenor: Laszlo Balint

