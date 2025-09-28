Campioana României a avut o prestație cenușie în prima parte a meciului cu Oțelul, iar în urma jocului slab „roș-albaștrii” au făcut trei schimbări.



Schimbările care s-au făcut la pauză la FCSB



Oțelul a fost echipa mai periculoasă în partida de pe Arena Națională și putea să deschidă scorul după doar șapte minute din meci.

La FCSB au intrat Edjouma, Cisotti și Stoian și au ieșit Thiam, Toma și Alhassan.



Echipele de start:

