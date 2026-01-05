Schimbul iernii în Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile

După ce l-a împrumutat pe atacantul Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, Rapid își îndreaptă atenția și către jucători din campionatul intern.

Rapid îl vrea pe Robert Sălceanu. Petrolul ar fi de acord cu un schimb: "Micovschi, Rareș Pop, Ignat sunt jucători pe care îi dorim"

Președintele Victor Angelescu a confirmat că giuleștenii sunt interesați de extrema stângă Marinos Tzionis (24 de ani, UTA Arad) și fundașul stânga Robert Sălceanu (21 de ani, Petrolul Ploiești).



După Victor Angelescu, și președintele de la Petrolul, Claudiu Tudor, a admis discuțiile cu Rapid privind cedarea lui Sălceanu în Giulești și posibilitatea ca la schimb să ajungă pe "Ilie Oană" unul dintre Claudiu Micovschi, Rareș Pop și Cristian Ignat.

