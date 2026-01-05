Schimbul iernii în Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile

Schimbul iernii &icirc;n Superliga! Ambele cluburi confirmă negocierile Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Rapid și Petrolul ar putea face un schimb de jucători în fereastra de mercato din această iarnă.

TAGS:
RapidPetrolul Ploiestirobert salceanuClaudiu MicovschiRares Popcristian ignatclaudiu tudorVictor Angelescu
Din articol

După ce l-a împrumutat pe atacantul Daniel Paraschiv de la Real Oviedo, Rapid își îndreaptă atenția și către jucători din campionatul intern.

Rapid îl vrea pe Robert Sălceanu. Petrolul ar fi de acord cu un schimb: "Micovschi, Rareș Pop, Ignat sunt jucători pe care îi dorim"

Președintele Victor Angelescu a confirmat că giuleștenii sunt interesați de extrema stângă Marinos Tzionis (24 de ani, UTA Arad) și fundașul stânga Robert Sălceanu (21 de ani, Petrolul Ploiești).

După Victor Angelescu, și președintele de la Petrolul, Claudiu Tudor, a admis discuțiile cu Rapid privind cedarea lui Sălceanu în Giulești și posibilitatea ca la schimb să ajungă pe "Ilie Oană" unul dintre Claudiu Micovschi, Rareș Pop și Cristian Ignat.

"Nu ascundem că există interes din partea Rapidului pentru Robert Sălceanu. În ultima jumătate de an a crescut foarte mult. Noi îl știm din liga a doua, când juca la Buzău. A prins și naționala U21, a reușit să marcheze, să aibă și un assist. Cu siguranță că este un jucător bun și după acest cantonament și va fi mai bun.

Rapid și-a manifestat interesul pentru Sălceanu. Vom discuta. Și noi ne-am manifestat interesul pentru alți jucători ai Rapidului. Da, este un posibil un schimb. Micovschi, Rareș Pop, Ignat sunt jucători pe care îi dorim. Vom vedea dacă se vor realiza aceste mutări sau această mutare", a spus Claudiu Tudor, la Digisport.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Protest într-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: „Gata cu șmecheria”
Protest &icirc;ntr-un oraș din Suceava, după majorarea taxelor locale. Localnicii cer demisia primarului: &bdquo;Gata cu șmecheria&rdquo;
ULTIMELE STIRI
UEFA a făcut anunțul despre Răzvan Marin!
UEFA a făcut anunțul despre Răzvan Marin!
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de „sferturile” Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga
Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga
&bdquo;Să fim serioși!&rdquo; Valeriu Iftime e convins: &bdquo;E cel mai bun antrenor rom&acirc;n &icirc;n activitate!&rdquo;
„Să fim serioși!” Valeriu Iftime e convins: „E cel mai bun antrenor român în activitate!”
Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;
Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: „Gigi dă banii!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Nota primită de Cristi Chivu după Inter &ndash; Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele rom&acirc;nului: &rdquo;Un răspuns frumos!&rdquo;

Nota primită de Cristi Chivu după Inter – Bologna 3-1! Italienii sunt la picioarele românului: ”Un răspuns frumos!”

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Curtat de Juventus, Milan și Nice, Sergio Ramos plătește 400 de milioane de euro ca să devină patron la echipa sa de suflet!

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe rom&acirc;n

Legendarul Javier Zanetti, părere sinceră despre Cristi Chivu! Cum l-a numit pe român

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au &icirc;nceput să facă primele transferuri

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

&bdquo;Cutremur&ldquo; la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

„Cutremur“ la CFR: Pancu a renunțat la trei coloși ai echipei!

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim &icirc;n ultima conferință de presă la Manchester United

Declarația care l-a demis: ce și-a permis Ruben Amorim în ultima conferință de presă la Manchester United



Recomandarile redactiei
Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga
Louis Munteanu a lăsat o scrisoare la plecarea de la CFR: ce le-a transmis lui Dan Petrescu și Ioan Varga
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de &bdquo;sferturile&rdquo; Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Fotbalistul de la FCSB, la un pas de „sferturile” Cupei Africii! Mohamed Salah i-a stins lumina
Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: &bdquo;Gigi dă banii!&rdquo;
Mihai Stoica anunță transferul pregătit de FCSB pentru titlu: „Gigi dă banii!”
Cristi Chivu a primit vestea! Și-a dat acordul și semnează
Cristi Chivu a primit vestea! Și-a dat acordul și semnează
Intră &icirc;n play-off sau e OUT! Antrenorul din Superliga recunoaște: Scrie foarte clar &icirc;n contract
Intră în play-off sau e OUT! Antrenorul din Superliga recunoaște: "Scrie foarte clar în contract"
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Robert Sălceanu a explicat pas cu pas EUROGOLUL marcat &icirc;mpotriva FCSB-ului: &bdquo;M-am trezit cu mingea la picior&rdquo;
Robert Sălceanu a explicat pas cu pas EUROGOLUL marcat împotriva FCSB-ului: „M-am trezit cu mingea la picior”
Istoric! A marcat primul gol din carieră &icirc;n FCSB - Petrolul
Istoric! A marcat primul gol din carieră în FCSB - Petrolul
CITESTE SI
Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

Ziua v&acirc;nd mașini, noaptea c&acirc;ntă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

protv Ziua vând mașini, noaptea cântă. Viața gemenelor Cheeky Girls la 43 de ani

&Icirc;nchisoarea din New York unde este &icirc;ncarcerat Nicolas Maduro, &icirc;n imagini. Cum arată &bdquo;Infernul pe Păm&acirc;nt&rdquo; | GALERIE FOTO

stirileprotv Închisoarea din New York unde este încarcerat Nicolas Maduro, în imagini. Cum arată „Infernul pe Pământ” | GALERIE FOTO

Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

stirileprotv Reacțiile globale la atacul SUA asupra Venezuelei. Ce au spus liderii lumii

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!