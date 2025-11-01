Gigi Becali: ”Încă nu îmi place de Lixandru și de Șut!”

După victoria obținută de FCSB în fața lui U Cluj, Gigi Becali a avut cuvinte de laudă la adresa unor jucători precum Darius Olaru, Florin Tănase și Juri Cisotti, însă a avut și câțiva jucători care l-au dezamăgit pe finanțatorul roș-albaștrilor.

Patronul de la FCSB a mărturisit că nu a fost mulțumit de Mihai Lixandru și de Adrian Șut. Chiar dacă Lixandru a oferit o pasă decisivă, Becali spune că așteaptă mai mult din partea închizătorului. Nici prestația lui Alexandru Pantea nu l-a convins pe Gigi Becali.

”Încă nu îmi place de Lixandru și de Șut. Lixandru a centrat, dar fotbalul nu stă într-o singură pasă de gol, fotbalul stă în demarcare, să te miști pe teren. L-am schimbat la pauză că nu avea rost să jucăm cu doi închizători. L-am văzut pe Olaru și am zis să îi fac lui loc și să îi fac pofta să joace el. A fost mai mult pentru el schimbarea.

A fost mingea numai la noi, le-am transmis că nu vreau trei goluri. Îmi place cel mai mult 2-0. Posesie, nu mai riscăm. Pantea și-a făcut el de cap pe acolo, pasează mă”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

