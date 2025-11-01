Ambele goluri ale roș-albaștrilor au fost marcate de Darius Olaru.

Gigi Becali: ”Olaru este departe de cel care a fost!”

După victoria cu U Cluj, Gigi Becali a remarcat prestația lui Darius Olaru, însă a ținut să sublinieze faptul că purtătorul banderolei de căpitan este departe de fotbalistul care era înainte de accidentarea la umăr.

De altfel, finanțatorul de la FCSB a avut cuvinte de laudă și la adresa lui Florin Tănase și a lui Juri Cisotti.

”Olaru, el crește pe zi ce trece, dar este încă departe de cel care a fost. A început cu goluri, dar încă nu e vechiul Olaru. Îi trebuie puțin mai multă precizie și la șut și la pasă, precizie pe care o avea. Golul de 1-0 a fost golul lui Olaru cel vechi, asta îl caracterizează pe el. A fost omul meciului!

Tănase, neobosit, a luminat jocul, extraordinar. (…) Cisotti e foarte inteligent, are precizie, știe să se demarce, când și cât să sară, unde să sară. Știe și locul, și distanța, tot. Nu ați văzut că l-am schimbat spre final. Îmi era teamă, dacă îl schimbam mai repede”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.

