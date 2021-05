La fel de tare ca autogolul lui Banel cu Real Madrid: faza anului in Clinceni - Botosani! 'Bomba' lui Achim va face inconjurul lumii! Ce a putut sa faca

In minutul 5, Achim si-a dat un autogol istoric in meciul Clinceniului cu Botosani.

Dupa ce a primit mingea de la un coechipier, Achim a incercat sa intoarca balonul spre portarul Ureche, care a fost prins pe picior gresit. Mingea a intrat in poarta si l-a lasat interzis pana si pe antrenorul Botosaniului, Marius Croitoru. Faza seamana izbitor cu cea in care a fost implicat Banel Nicolita in 2006, cand Steaua a intalnit-o pe Real Madrid in grupele Champions League.

Clinceni - Botosani s-a terminat 4-3. Botosaniul a condus cu 3-1, dar echipa din Ilfov a intors meciul in partea a doua si a luat toate punctele.

Autogolul lui Banel cu Real Madrid





Autogolul lui Achim