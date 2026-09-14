Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Alex Bourceanu, reacție sinceră după transferul lui Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este aproape de a se realiza, fotbalistul ajungând deja în Grecia.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 14 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Alexandru Bourceanu.

Întrebat despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia, Alex Bourceanu nu a stat pe gânduri și a transmis că, după părerea sa, mutarea este una benefică. Fostul mijlocaș de la FCSB, club la care a cucerit 7 trofee, a mărturisit că presiunea pusă pe „George” nu a fost una constructivă, iar o nouă experiență ar putea duce la un restart fotbalistic.

„La FCSB e atât de greu, mai ales atunci când echipa nu reușește să câștige. Atunci când echipa joacă prost, sunt câțiva jucători întotdeauna de la care se așteaptă foarte mult, iar el a fost unul dintre acești jucători.

A jucat foarte bine și toată lumea avea speranța că el va ajunge foarte repede la un nivel mult mai înalt, iar această presiune care s-a pus pe umerii lui la 17-18 ani e un lucru foarte greu de gestionat de un jucător.

Cred că pentru el e bine că a plecat să lucreze cu oameni care au încredere în el și să aibă un nou început, pentru că nu e simplu să intri în gura suporterilor. E un lucru dificil”, a declarat Alex Bourceanu la VOYO SPORT LIVE.