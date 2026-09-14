VIDEO EXCLUSIV „La FCSB e atât de greu!” Alex Bourceanu, reacție sinceră după transferul lui Octavian Popescu: „E bine că a plecat”

„La FCSB e atât de greu!” Alex Bourceanu, reacție sinceră după transferul lui Octavian Popescu: „E bine că a plecat” Superliga
SPORT.RO
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Alex Bourceanu a comentat transferul lui Octavian Popescu în Grecia, la Levadiakos.

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Octavian PopescuFCSBAlex Bourceanuvoyo sport live
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Octavian Popescu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga. Apariția sa pe prima scenă fotbalistică a fost una de senzație, însă, de la an la an, randamentul a scăzut.

Alex Bourceanu, reacție sinceră după transferul lui Octavian Popescu

După ce nu s-a regăsit în lotul FCSB în ultimele trei partide, Octavian Popescu este pe punctul de a se transfera. Atacantul este dorit de Levadiakos, formație pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii, iar mutarea este aproape de a se realiza, fotbalistul ajungând deja în Grecia.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de luni, 14 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog în direct cu Alexandru Bourceanu.

Întrebat despre transferul lui Octavian Popescu în Grecia, Alex Bourceanu nu a stat pe gânduri și a transmis că, după părerea sa, mutarea este una benefică. Fostul mijlocaș de la FCSB, club la care a cucerit 7 trofee, a mărturisit că presiunea pusă pe „George” nu a fost una constructivă, iar o nouă experiență ar putea duce la un restart fotbalistic.

„La FCSB e atât de greu, mai ales atunci când echipa nu reușește să câștige. Atunci când echipa joacă prost, sunt câțiva jucători întotdeauna de la care se așteaptă foarte mult, iar el a fost unul dintre acești jucători.

A jucat foarte bine și toată lumea avea speranța că el va ajunge foarte repede la un nivel mult mai înalt, iar această presiune care s-a pus pe umerii lui la 17-18 ani e un lucru foarte greu de gestionat de un jucător. 

Cred că pentru el e bine că a plecat să lucreze cu oameni care au încredere în el și să aibă un nou început, pentru că nu e simplu să intri în gura suporterilor. E un lucru dificil”, a declarat Alex Bourceanu la VOYO SPORT LIVE.

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Octavian Popescu, mult sub forma de altădată

Octavian Popescu a impresionat în fotbalul mare încă de la o vârstă fragedă. În stagiunea 2020/2021, la doar 17 ani, tânărul atacant devenea marea revelație din lotul campioanei en-titre. Cu un bilanț de patru goluri și opt pase decisive în acea perioadă, fotbalistul l-a făcut pe Gigi Becali să viseze instant la un transfer pe o sumă astronomică.

Forma excelentă a lui Tavi Popescu s-a menținut și în stagiunea următoare, cota sa de piață ridicându-se la 4 milioane de euro pe când fotbalistul avea doar 19 ani. Prestațiile solide i-au deschis rapid și porțile primei reprezentative a României, unde a strâns 7 selecții în intervalul martie 2022 – martie 2023. Din păcate, după această perioadă de vârf, randamentul tânărului atacant a cunoscut un regres.

În stagiunea recent încheiată, Octavian Popescu a bifat 43 de prezențe pentru FCSB în toate competițiile, însă majoritatea aparițiilor sale au venit de pe banca de rezerve.

  • 600.000 de euro este cota lui Octavian Popescu
  • 234 de meciuri, 28 de goluri și 30 de pase decisive sunt cifrele atacantului la FCSB
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