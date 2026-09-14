LIVE VIDEO Bogdan Lobonț și Florin Gardoș au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Bogdan Lobonț și Florin Gardoș au fost invitații lui Andrei Grecu la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1 Fotbal intern
SPORT.RO
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Data actualizarii:

Emisiunea VOYO Sport Live, de luni până vineri pe VOYO SPORT 1.

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Din articol

Lobonț a analizat cei trei portari de la Universitatea Craiova

„(n.r. - Craiova e obosită?) După 60 de zile de competiție să fii obosit mi se pare absurd! Scoatem din discuție meciul de la Dinamo. Probabil au folosit, să zic, a doua linie, dar toți zic că, domne, nu, că avem nevoie de dubluri pe posturi, trebuie să fie cel puțin la același nivel ca posibilii titulari. Anzor pentru mine e o pierdere la mijlocul terenului. E de profil diferit față de Băluță.

(n.r. - Ce portar trebuie să fie titular?) După ultimele evoluții, Laurențiu Popescu e titular de nemișcat la ce prestații are. Într-o logică normală, poți să îți iei portarul titular, al doilea și al treilea. Pe al treilea îl iei să îți fie un profil mai de vestiar. Nu foarte bătrân, dar gen... uite, îți dau un nume acum: a fost la Rapid. Cum îl cheamă? Moldovan! Profilul lui. Uite, cum am fost eu la Roma! Eu am avut 3 sezoane, iar pe final de sezon jucam 9-10 meciuri. Pare că la Craiova au plecat în direcția Sava pentru Superligă, Popescu pentru Europa. Nici asta nu mi se pare o mișcare inspirată. Se fac, okay, dar meciurile care contează sunt ale portarului nr. 1. Meciurile de cupă, da, sau poți să zici de la început: campionatul și Europa le joacă X, iar meciurile de cupă... ori poți să îi dai toate meciurile până ajunge echipa, dacă e să câștige finala Cupei, cu atât mai bine, ori poți să îi spui că joacă el până în sferturi”, a spus Bogdan Lobonț.

Bogdan Lobonț: „Dinamo a trecut la nivelul următor”

„Nu cred că și-au schimbat strategia. Și-au updatat-o. Au trecut la nivelul următor. Și ce a făcut Kopic înainte a pus o cărămidă importantă la ce înseamnă Dinamo astăzi. Doar au trecut la următorul nivel. Desigur, joacă diferit față de ce jucau cu Kopic. Rapid, la fel, câștigă trei puncte printr-un jucător care crede mai mult decât jucătorii de atac, unul dintre cei doi fundași centrali înscrie golul victoriei: Pașcanu la Galați și Kramer aseară contra Voluntariului.

Aseară, Craiova la Arad cred că a câștigat 3 puncte și cu puțin noroc. Într-adevăr, au controlat primul sfert de oră, dar Corvinul, când și-a dat seama că poate obține mai mult, a avut niște situații fantastice. Au profitat foarte bine și, din ce am văzut, se pare că Florin Maxim a pregătit foarte bine meciul, cu atacarea spațiului în spatele celor 3 fundași centrali. Dacă credea mai mult Corvinul în meciul de aseară, putea să plece și cu 3 puncte”, a spus Bogdan Lobonț.

Florin Gardoș despre Florin Maxim la FCSB: „Sunt sigur că a avut oferte”

„Da. Asta da. Nu pot să zic că îl cunosc, am mai apucat să stau de vorbă cu el. Cumva îmi dă impresia că e doar o știre și că nu se va întâmpla, ce s-a și dovedit adevărat. El a arătat că știe ce face și consecvența asta a lui pot să spun că m-a impresionat. A început acolo o treabă la Corvinul, a promovat din Liga 3, a ajuns în Liga 2, a avut acel sezon european, a avut un parcurs atipic. Sunt sigur că a avut oferte, mai ales după anul acela cu Europa League. E un om care știe ce face. Chiar discutam la finalul sezonului trecut despre varianta cu under în poartă și l-am întrebat pe el la meciul direct de ce a ales varianta asta, iar el a venit cu o explicație foarte tehnică: s-a uitat la numărul de șuturi pe poartă din Liga 2 și atunci a considerat că poate să risște să joace cu un under în poartă, fiindcă are o apărare foarte bună. Gândește mult lucrurile”, a spus Florin Gardoș.

VOYO Sport Live, de la 16:00. Bogdan Lobonț și Florin Gardoș sunt invitații lui Andrei Grecu

Florin Gardoș și Bogdan Lobonț vor fi invitații lui Andrei Grecu la emisiunea VOYO Sport Live de luni, 14 septembrie.

Emisiunea poate fi urmărită în direct, de la ora 16:00, pe VOYO Sport 1.

Foștii internaționali vor vorbi despre cele mai interesante subiecte din sportul românesc și internațional - de la victoria Universității Craiovei contra celor de la Corvinul, până la cele mai spectaculoase meciuri din Premier League și Ligue 1 disputate în weekend. De asemenea, vor prefața FCSB - Petrolul, ultimul meci din runda a noua a Superligii.

VOYO SPORT 1, lansat pe 1 august

VOYO și-a extins universul de conținut și a lansat pe 1 august VOYO SPORT 1, o secțiune întreagă destinată exclusiv sportului.

Cu transmisiuni live, competiții naționale și internaționale, producții originale și o echipă de jurnaliști și comentatori cu experiență, VOYO SPORT 1 promite să ofere fanilor sportului o experiență completă, modernă și accesibilă oriunde.

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