Evenimentele petrecute la meciul Csíkszereda – Dinamo, disputat la Miercurea Ciuc, readuc în discuție o problemă asupra căreia APS și Liga Profesionistă de Fotbal au convenit deja reguli foarte clare: „Accesul în sectorul dedicat reprezentanților media, dar și în alte zone având scopuri similare (sală de conferințe, zonă mixtă, etc), va fi permis DOAR reprezentanților media, nu altor invitați, influenceri, creatori de conținut non-jurnalistic, vloggeri, reprezentanți ai clubului ori ai partenerilor, rude, suporteri, sponsori etc”.

În practică, unele cluburi joacă la limita regulamentului și permit accesul unor membri ai clubului, strecurați sub protecția paragrafului care stipulează că „Excepție fac reprezentanții media desemnați de club și care, la data evenimentului, au în mod obligatoriu un raport contractual în vigoare cu clubul”.

Problemele de la Miercurea Ciuc

Mai mult, la partida de vineri, clubul gazdă a permis accesul unor suporteri, inclusiv copii, în sectorul presei. Unii dintre ei purtau chiar fulare cu însemnele echipei, ceea ce reprezintă o încălcare evidentă a acordului semnat de LPF. Un club nu poate invoca regulamentul pentru a îndepărta pe cineva din zona presei și, în același timp, să îl ignore atunci când își aduce acolo propriii susținători. Regulile trebuie aplicate unitar și fără excepții arbitrare.

Mult mai gravă este informația potrivit căreia mai mulți jurnaliști au fost amenințați de oficiali ai clubului din Miercurea Ciuc că nu vor mai fi acreditați la meciurile viitoare dacă relatează despre conflictul produs la masa presei.

Avem de-a face cu o formă inadmisibilă de intimidare a presei. Acreditarea nu este o recompensă pentru articole favorabile și nici un privilegiu acordat jurnaliștilor „cuminți”.

Nu este un caz izolat

APS a primit în ultima perioadă și alte sesizări privind practici îngrijorătoare în relația unor cluburi cu jurnaliștii acreditați.

În cazul clubului Rapid București, mai mulți fotoreporteri au fost avertizați în legătură cu posibilitatea retragerii acreditării atunci când documentează video, după încheierea partidelor, interacțiunile dintre jucători și suporteri pe stadion, în special în situațiile în care imaginile pot surprinde manifestări sau scandări triviale, incomode pentru club.

APS consideră că un club nu poate utiliza procedura de acreditare pentru a controla ce anume documentează presa din realitatea unui eveniment sportiv, uneori inclusiv după terminarea acestuia. Dacă un comportament al propriilor jucători generează imagini neplăcute, soluția este educarea propriilor angajați, nu împiedicarea jurnaliștilor să surprindă eventualele derapaje.

De asemenea, APS a fost sesizată în legătură cu situații în care fotoreporterilor freelanceri li s-a solicitat să predea clubului, cu titlu gratuit, fotografiile realizate la meciuri, pentru a fi folosite pe conturile de comunicare ale Rapidului. În caz contrar, șansele de a obține acreditare sunt minime. O astfel de practică este inacceptabilă și nedemnă de un club cu anvergură.

De asemenea, în Liga a doua, Chindia Târgoviște a refuzat acreditarea unor jurnaliști locali, acuzați că nu sunt prietenoși cu clubul.

Presa nu are obligația de a cosmetiza realitatea pentru a proteja imaginea unui club. Rolul jurnalistului este acela de a relata ceea ce vede și ceea ce consideră relevant pentru public.

Solicitările APS

Asociația Presei Sportive din România solicită public Ligii Profesioniste de Fotbal și Federației Române de Fotbal să analizeze aceste situații și să se asigure că prevederile regulamentelor și ale acordurilor încheiate cu APS sunt respectate de toate cluburile afiliate.

În același timp, APS cere cluburilor să respecte nu doar regulamentele, ci și un principiu elementar într-o societate democratică: presa trebuie să își poată face meseria liber, într-un mediu sigur și fără presiuni.

Consiliul APS