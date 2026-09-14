Fotbalistul conducea un Porsche Carrera 4, în care se mai aflau trei persoane, și a intrat în coliziune cu un Volkswagen Golf. Accidentul s-a produs în jurul orei 05:15, iar cinci persoane au suferit răni ușoare.

Maldini a fost transportat la spital și externat în aceeași zi. Polițiștii i-au verificat alcoolemia, iar rezultatele au fost peste limita legală din Italia: 0,91 mg/l la primul test și 0,89 mg/l la al doilea. Limita este de 0,5 mg/l. Permisul de conducere i-a fost reținut.

Potrivit informațiilor publicate de Gazzetta dello Sport, Maldini a avut și un rezultat pozitiv la un test preliminar pentru substanțe stupefiante.

Avocatul lui Daniel Maldini respinge informațiile despre droguri

Ulterior, avocatul fotbalistului a transmis că analizele toxicologice efectuate luni, 14 septembrie, la clinica medicală a lui Cagliari au fost negative.

„Informațiile apărute în aceste zile referitoare la rezultate pozitive de natură toxicologică în ceea ce-l privește pe Daniel sunt complet nefondate. Rezultatele sunt absolut și total negative.

Testele toxicologice efectuate în această dimineață de Daniel, chiar direct la clinica spitalului echipei sale actuale de fotbal, unde este legitimat, au avut de fapt rezultat complet negativ pentru orice tip de substanță stupefiantă în ceea ce-l privește.

Daniel nu a consumat niciodată substanțe stupefiante. Iar testele de astăzi sunt complet negative”, a transmis avocatul Danilo Buongiorno.

Este demn de menționat faptul că rezultatele analizelor solicitate de Poliția locală în cadrul anchetei nu au fost încă comunicate. Avocatul lui Maldini a anunțat că ia în calcul acțiuni în justiție pentru protejarea imaginii fotbalistului.

”Informațiile grave apărute în aceste zile care urmăresc să afecteze grav imaginea fotbalistului sunt în totalitate neadevărate. Se avertizează pe oricine să nu comunice și/sau să nu răspândească această informație falsă prin niciun mijloc de comunicare: cu atât mai mult fără verificarea prealabilă a veridicității sursei.

Ne rezervăm dreptul de a apăra imaginea și reputația fotbalistului prin acțiuni civile și penale conform art. 595 alin. 2 Cod Penal”, se arată în comunicat.