Octavian Popescu, jignit fără milă după plecarea de la FCSB: ”Are IQ 0! E crescut în junglă”

Mijlocașul ajunge sub comanda lui Elias Charalambous și a lui Mihai Pintilii și speră că va reveni la forma care l-a consacrat în primul său sezon la FCSB.

Ioan Becali a fost în trecut impresarul lui Octavian Popescu, însă colaborarea dintre cei doi s-a încheiat. Renumitul agent a făcut anumite afirmații jignitoare la adresa fotbalistului, despre care a spus că ar fi putut ajunge mai departe în carieră dacă ar fi avut o educație mai bună.

Impresarul crede că alegerile făcute de Octavian Popescu în afara fotbalului i-au afectat serios și parcursul profesional.

”Eu când aveam 10-11 milioane, nu-l dădea. Sau când îi spuneam să-l dea împrumut, să ia două-trei milioane și să mai facă o opțiune de alte 4-5 milioane, nu-l dădea. Uite acum, l-a dat gratis, împrumut, nu știu. Dar cred că problema lui Tavi și-a făcut-o el însuși. A fost un copil aproape needucat, e crescut în junglă, undeva”, și-a început discursul Giovanni Becali, la Fanatik.

Agentul a explicat momentul când un scouter de la Benfica a venit pentru a discuta cu fotbalistul lui FCSB, însă totul a picat pentru că fotbalistul nu știa deloc limba engleză.

”A venit șeful scout de la Benfica în birou: <<Măi, dar știe să vorbească engleză, câteva cuvinte, acolo?>>. I-am zis eu: <<Da, știe, cum să nu>>. A venit Tavi în birou și nu a scos o vorbă. Asta înseamnă să vii dintr-o societate în care nu știi nimic de viață, de nimic.

Acum a ajuns în Grecia, la o echipă care joacă să nu retrogradeze. Să dea Dumnezeu să se impună acolo. E campionat mai greu acolo, da, Olympiakos a pierdut ieri acasă cu Ofi Creta, deci despre ce vorbim. Sper să se impună, dar depinde de el”, a continuat Giovanni Becali.

Ulterior, impresarul a pus accentul asupra problemelor extrasportive ale lui Octavian Popescu: ”A fost un copil care nici n-a avut o femeie în viața lui până la 16-17 ani. Probabil a fost și greșeala alor mei, care trebuiau să-i găsească până atunci vreuna, ca să-l obișnuiască cu așa ceva. Când a prins-o pe prima, s-a certat cu părinții și tot așa. Are IQ 0 și l-au manipulat cum au vrut ei. Eu puteam să-i spun să semneze pe 15 ani, asta făcea. Îi puneai ce voiai tu, el nimic”.