Veste extrem de proastă după transferul lui Octavian Popescu: Elias Charalambous, în pericol să fie demis

Mijlocașul va evolua în Grecia până la finalul sezonului. Fotbalistul a anunțat că s-a declarat încântat de mutare având în vedere că își dorește să primească minute mai multe și să revină în cea mai bună formă.

Cu toate acestea, Octavian Popescu primește o veste proastă: Elias Charalambous ar putea fi demis, iar, în cazul în care un alt antrenor va ajunge pe banca echipei, nu mai există nicio garanție că fotbalistul împrumutat de la FCSB va primi minutele așteptate.

Elias Charalambous ar putea fi demis de la Levadiakos

Levadiakos ocupă ultima poziție în clasamentul din campionatul Greciei, cu un singur punct, obținut din remiza cu Kifisia. Echipa lui Charalambous a rezistat eroic, având în vedere că cei de la Kifisia au ratat ocazii importante. Levadiakos nu a marcat niciun gol în primele patru etape.

”Elias Charalambous este sub presiune după startul slab al lui Levadiakos”, a titrat ThemaSport, care mai apoi a scris despre faptul că atât Elias Charalambous, cât și Mihai Pintilii ar putea fi demiși.

Grecii susțin că cei doi foști antrenori de pe banca lui FCSB pot fi demiși în următoarea perioadă dacă echipa nu va reuși să marcheze curând și, mai ales, să obțină victorii.

”Levadiakos este singura echipă din campionat care nu a reușit încă să înscrie. Mai exact, are un golaveraj de 0-8. După cum se poate observa, dacă golurile și rezultatele pozitive nu vor apărea cât mai curând, poziția lui Elias Charalambous pe banca echipei va deveni incertă.

De menționat că, în etapa următoare, Levadiakos are parte de un alt meci extrem de dificil, urmând să primească vizita unei echipe „rănite” a lui Olympiacos, care caută o reacție după două înfrângeri consecutive în campionat”, au scris grecii.