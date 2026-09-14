Mijlocașul va evolua în Grecia până la finalul sezonului. Fotbalistul a anunțat că s-a declarat încântat de mutare având în vedere că își dorește să primească minute mai multe și să revină în cea mai bună formă.
Veste extrem de proastă după transferul lui Octavian Popescu: Elias Charalambous, în pericol să fie demis
Octavian Popescu a ajuns sub formă de împrumut la Levadiakos, echipa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.
Cu toate acestea, Octavian Popescu primește o veste proastă: Elias Charalambous ar putea fi demis, iar, în cazul în care un alt antrenor va ajunge pe banca echipei, nu mai există nicio garanție că fotbalistul împrumutat de la FCSB va primi minutele așteptate.
Elias Charalambous ar putea fi demis de la Levadiakos
Levadiakos ocupă ultima poziție în clasamentul din campionatul Greciei, cu un singur punct, obținut din remiza cu Kifisia. Echipa lui Charalambous a rezistat eroic, având în vedere că cei de la Kifisia au ratat ocazii importante. Levadiakos nu a marcat niciun gol în primele patru etape.
”Elias Charalambous este sub presiune după startul slab al lui Levadiakos”, a titrat ThemaSport, care mai apoi a scris despre faptul că atât Elias Charalambous, cât și Mihai Pintilii ar putea fi demiși.
Grecii susțin că cei doi foști antrenori de pe banca lui FCSB pot fi demiși în următoarea perioadă dacă echipa nu va reuși să marcheze curând și, mai ales, să obțină victorii.
”Levadiakos este singura echipă din campionat care nu a reușit încă să înscrie. Mai exact, are un golaveraj de 0-8. După cum se poate observa, dacă golurile și rezultatele pozitive nu vor apărea cât mai curând, poziția lui Elias Charalambous pe banca echipei va deveni incertă.
De menționat că, în etapa următoare, Levadiakos are parte de un alt meci extrem de dificil, urmând să primească vizita unei echipe „rănite” a lui Olympiacos, care caută o reacție după două înfrângeri consecutive în campionat”, au scris grecii.
Octavian Popescu: „Nu a fost greu să iau decizia”
Împrumutul lui Octavian Popescu este valabil până la finalul sezonului, iar Levadiakos nu va avea opțiune de transfer definitiv. Gigi Becali și-a dat acordul pentru mutare.
Popescu spune că nu a stat mult pe gânduri și că principalul motiv pentru care a acceptat transferul a fost dorința de a avea cât mai multe minute.
„Sunt motivat să ajung înapoi în top şi sper să revin la echipa naţională. Sper să mă ajute (n.r. Charalambous şi Pintilii) şi eu să îi ajut la rândul meu. Nu a fost greu să iau decizia. Pentru un fotbalist e important să joace şi cred că din asta îţi câştigi încrederea.
Nu ştiam nimic şi am întrebat dacă plec sau nu, că trebuia să îmi fac bagajul. Eu am zis normal, pentru că vreau să joc.
Nu îmi pare rău că plec, le doresc mult succes şi sper ca la finalul campionatului să iasă câştigători”, a declarat Popescu pe aeroport.
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