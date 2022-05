Unicul gol al meciului a fost marcat de Ivan Mamut. Atacantul croat, abia intrat pe teren, a punctat în minutul 87 cu călcâiul, trecându-și în cont prima sa reușită în tricoul lui FCSB, chiar contra fostei sale echipe.

Grație acestei victorii, FCSB a revenit la două puncte în spatele liderului CFR Cluj, iar titlul s-ar putea juca în ultima rundă, la duelul direct dintre cele două.

Universitatea Craiova a ieșit din cursa pentru titlu, dar continuă lupta pentru Cupa României. Echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf joacă, joi, returul cu Sepsi și are nevoie să întoarcă scorul din prima manșă, când a pierdut cu 1-2.

Gigi Becali: "Am pretenția să joace toți jucătorii"

Într-o intervenție telefonică la "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a fost întrebat ce așteptă de la meciul dintre CFR Cluj și Universitatea Craiova, din penultima etapă din playoff, meci care ar putea conta în economia stabilirii campioanei.

"Știți de ce mă aștept din partea Craiovei, au o echipă, dacă nu joacă finala, am pretenția să joace toți jucătorii, dacă joacă, ei au jucători, Mateiu și Nistor nu au jucat aseară. Poți să îi zici lui Rotaru? A zis că vrea și el să ia Cupa. Dacă bagă copii de 17 ani, atunci e supărător, el zice că nu am avut înțelegere, a făcut el o dată și eu o dată. Are jucători, totuși, are Mateiu, Bic, Nistor. Are jucători, iar ca să se dea la o parte, nu există, niciodată.

Nu mai există să se dea la o parte, nu mai cumpără nimeni meciuri, doar înțelegeri din astea, a la Pitești, hai bagă șase tineri, că așa a fost să fie", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.