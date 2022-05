Atacantul a venit la flash-interviul de după meci alături de Risto Radunovic, colegul său, care a tradus discursul croatului. Mamut a dezvăluit ce i-a transmis lui Mihai Pintilii înainte de meci.

Ivan Mamut: ”Am vorbit cu Pinti și i-am spus că am nevoie de 10 minute”

”Înainte de meci, am vorbit cu Pinti și i-am spus că am nevoie de 10 minute și o să dau gol. Sunt extrem de bucuros că am marcat. După tot timpul în care am lipsit, a venit golul și e bucurie mare. Nu mai e important cine a dat gol, important că am câștigat”, a declarat Ivan Mamut.

”A fost un meci foarte greu, foarte deschis, am luat galben în minutul 10 și a fost foarte greu să echilibrăm jocul. Au fost multe dueluri. Craiova e o echipă foarte bine, a jucat bine și azi, și tot play-off-ul. E bine că am câștigat și avem două jocuri foarte importante.

Acum ne bucurăm și de mâine ne concentrăm la următorul meci. Finala e cu Voluntari, așa ne pregătim, fiecare meci e foarte important”, a spus și Risto Radunovic.

FCSB a câștigat meciul cu Universitatea Craiova și s-a apropiat la doar două puncte de liderul CFR Cluj, cu două etape înainte de final. În următoarea etapă, oltenii se vor deplasa pe terenul liderului, iar FCSB va juca ”acasă” cu FC Voluntari.

Dacă FCSB și CFR Cluj vor câștiga în următoarea etapă, atunci titlul se va decide în ultima etapă, în meciul direct, în care ardelenii au nevoie chiar și de un egal, iar FCSB va fi obligată să câștige.