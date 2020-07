"La anul e groasa rau de tot! Sa-si puna ghetele in cui!" Fotbalistii FCSB-ului, AMENINTATI de suporteri: "Anul asta e compromis." Decizia luata de fanii ros-albastrilor

Atitudinea ros-albastrilor din ultimele meciuri a dezamagit, iar fanii nu s-au ferit sa ii taxeze.

Suporterii FCSB-ului au luat decizia de a nu a mai merge la baza pentru a sustine echipe. Aceasta decizie vine in urma atitudinii pe care au aratat-o fotbalistii, care 'nu merita' sa ii aiba pe fani aproape.

Gheorghe Mustata, unul din sefii de galerie ai ros-albastrilor, ii ameninta pe jucatori ca din sezonul viitor trebuie sa isi schimbe atitudinea, altfel va fi 'groasa rau de tot'.

"Noi am luat decizia sa nu mai mergem la baza sa ii sustinem. Ei trebuie sa ne merite pe noi. Noi am fost langa ei si au vazut cum e. Acum trebuie sa depinda si de ei. Daca ei fac greseli, anul asta sa spunem ca e compromis, dar de anul viitor e groasa rau de tot.

Cine nu joaca fotbal, mai bine sa isi puna ghetele in cui sau sa plece in alta parte. In momentul in care am simtit ca e nonsalanta pe teren si bataie de joc, va asigur ca nu se va mai intampla ce s-a intamplat pana acum", a declarat Gheorghe Mustata intr-un live pe youtube.

Gheorge Mustata: "Sa ii intrebe pe Nicolita si Paraschiv ce s-a intamplat cand ne-am suparat!"

Avertizarile pentru fotbalistii FCSB-ului au continuat, iar suporterii spun ca anul viitor vor neaparat campionatul si Cupa Romaniei:

"Trebuie sa inteleaga, daca anul viitor nu ne ducem pe event si nu luam campionatul si cupa nu stiu… daca vor, sa intrebe ce inseamna sa alerge pe camp, sa ii intrebe pe Nicolita si Paraschiv ce s-a intamplat cand ne-am suparat.

Daca se intampla ceva gresit, nu ii vad bine. Asa ca mai bine ar face sa isi dea viata pe teren. Ii vom sprijini si ii vom incuraja pana in ultimul minut, dar daca dupa ultimul minut e groasa, e problema lor", a mai spus Mustata.