Becali face plata si il pune direct CAPITAN la FCSB! Planul de ZECI de milioane al patronului

Becali ia banderola de la Tanase si o muta pe bratul lui Morutan!

E jucatorul in care Becali isi muta toata increderea. Patronul FCSB e sigur ca va da lovitura cu Man si Coman in aceasta vara, asa ca Morutan va deveni titular cert. Nu doar atat. Va fi si capitan la FCSB!

Becali anunta ca va plati toate restantele catre Botosani pentru transferul fotbalistului. Si Radoi i-a zis ca Morutan poate fi o super lovitura in cazul in care va primi incredere si va incepe sa joace meci de meci.

"Ce trebuie sa dau, dau. A fost criza si n-am avut bani. Ii dau banii omului. Ce trebuie sa platesc, platesc. Ce scrie in contract, platesc. Exact ce scrie in contract, aia fac! Sa-i spuneti lui Iftime sa stea linistit ca-si primeste banii", a comentat Becali dupa ce patronul de la Botosani anuntase ca FCSB nu a platit decat 15 000 de euro dintr-un total de 100 000 pe care-l datora moldovenilor.

Fost ambasador al clubului, Helmut Duckadam nu crede ca Morutan se poate impune ca lider in vestiar: "Nu-l vad capitan, el e prea cuminte. Sigur, daca se doreste, o sa poarte si acea banderola. E prea crud, nu cred ca se impune in fata arbitrului si a colegilor".

Ilie Dumitrescu are incredere in viitorul lui Morutan, dar e de parere ca fotbalistul trebuie mai intai sa se impuna ca titular, si abia apoi sa primeasca banderola: "L-ar responzabiliza sa fie capitan, deocamdata n-a avut statutul de jucator titular. El a fost de foarte putine ori in primul 11. Ar fi fantastic sa i se gaseasca si lui o pozitie si sa joace si ceilalti 3, Man, Coman, Tanase plus Adi Petre. Sunt prea multe chestii cu care ne trezim, asa.. Ne bem cafeaua si ne vine o idee! Ne vedem cu nu-stiu-cine... Sunt chestii care vin asa... Copilul e de perspectiva. Deodata il vedem capitan de echipa. Bine ca v-ati trezit la realitate si-l puneti capitan. Ca sa porti banderola trebuie sa ai calitati pentru asta, sa te pregatesti super profesionist, sa fii lider in teren si in grup, sa te impui prin modul de tau de comportament".