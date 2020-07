"I-au salvat viata!" Un fost adversar al FCSB-ului din Europa, EROU in Italia! Gestul facut in plina strada a schimbat soarta unei femei

Marco Di Vaio si Tommaso Fini sunt eroii momentului in Italia dupa ce au salvat viata unei femei care a lesinat in plina strada.

Di Vaio (43 de ani) este directorul de scouting al Bolognei, iar Tommaso Fini (33 de ani) este team managerul echipei din Serie A. Cei doi au fost protagonistii unui gest superb in Italia, care a dus la salvarea vietii unei femei.

Totul s-a petrecut in Pinzolo, provincia Trentino, cand o doamna in varsta a inceput brusc sa se simta rau si a lesinat. Femeia era pe strada impreuna cu sotul ei, insa interventia rapida a celor doi oficiali ai Bolognei a fost decisiva pentru viata ei.

Doamna a primit rapid un masaj cardiac pana ca ambulanta sa soseasca la fata locului si sa fie transportata la spital. Rezultatul primului ajutor oferit de cei doi s-a oferit a fi vital pentru viata femeii, anunta www.ilrestodelcarlino.it.

Marco Di Vaio s-a retras din fotbal in 2014. Fostul atacant si-a inceput cariera la Lazio, iar ulterior a evoluat la echipe ca Parma, Juventus, Valencia, Monaco, Genoa sau Bologna.

In sezonul 2004 - 2005, Di Vaio o infrunta pe FCSB in Cupa UEFA si reusea sa marcheze in partida tur de pe Mestalla, incheiata cu scorul de 2-0 in favoarea Valenciei.

La retur, FCSB reusea meciul istoric in care Andrei Cristea reusea o dubla si trimitea meciul in prelungiri. Partida s-a decis atunci la lovituri de departajare si FCSB reusea sa obtina calificarea in optimile Cupei UEFA. Acelasi Di Vaio era atunci in centrul atentiei, fiind cel care rateaza lovitura de la 11 metri decisiva.

Tweet FCSB Valencia Citeste si: