Dinamo chiar vrea in finala Cupei Romaniei! A dus-o pe FCSB la Comisii si vrea calificarea cu orice pret! Anunt de ultima ora

FCSB-Dinamo a fost 4-0 la general in semifinalele Cupei, dar dinamovistii spera sa obtina calificarea in finala dupa o plangere pe care au facut-o la comisii!

Dinamo sustine ca, in baza ROAF, Andrei Vlad s-ar fi aflat in stare de suspendare la meciul tur din semifinale, partida castigata de FCSB in Stefan cel Mare cu 3-0.

Stelistii se folosesc de Regulamentul Disciplinar, care le-ar fi dat insa voie sa joace cu Vlad. Conform informatiilor oferite de surse din Federatie, FCSB n-ar fi procedat neregulamentar, insa dinamovistii nu renunta la sansa lor. Pe rolul Comisiei de Disciplina a aparut azi speta disputei dintre cele doua cluburi. Judecata a fost amanata pentru 15 iulie, cand FCSB va fi audiata in acest caz.



Finala Cupei Romaniei e programata pentru 22 iulie. Partida ar fi trebuit sa se dispute la Craiova, pe noul Oblemenco, insa din cauza pandemiei a fost mutata la Ploiesti.