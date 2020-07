FC Botosani - Astra Giurgiu | LIVE TEXT, de la ora 20:30. Moldovenii pot ajunge pe locul 3 in clasament peste FCSB

FC Botosani si Astra Giurgiu vor juca de la ora 20:30, intr-un meci din etapa a 7-a playoff-ului Ligii 1.

Echipa lui Valeriu Iftime este pe locul 5 in clasament cu 28 de puncte, iar cu o eventuala victorie poate ajunge pana pe locul 3 in clasament peste FCSB.

Astra nu are nimic de pierdut, giurgiuvenii nu au primit drept de joc in cupele europene. Echipa lui Bogdan Andone este pe locul 3 in clasament cu 29 de puncte.

FC Botosani vine dupa un egal pe Arena Nationala cu FCSB, scor 1-1. Croitoru nu va putea sa ii utilizeze in acest meci pe: mijlocasul Papa, care este suspendat, Rodriguez, depistat cu noul coronavirus si Cascini, plasat in carantina.

In ultima intalnire dintre cele doua echipe, Astra a reusit sa se impuna cu 1-0.

Ultima victoria a lui FC Botosani in fata Astrei a fost in august 2014, intr-un meci din Liga 1, in care moldovenii s-au impus cu 1-0.

Echipele probabile

FC Botoșani: Pap - Harut, Chindris, Seroni, Tiganasu - E. Florescu, Tarsa - Askovski, Keyta, Ofosu - Dugandzici

Astra: Lazar - Bruno, Graovac, Dima, Radunovici - G. Serban, Crepulja, Takayuki, M. Radut - Alibec, Budescu