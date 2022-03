La 28 de ani era poreclit "Bunicul", la aproape 35 de ani spune că se simte "bine de tot"

Bogdan Mitrea va împlini 35 de ani în septembrie 2022. Crescut de "U" Cluj, fundașul central a evoluat la seniori pentru Bihorul Beiuș (2006-2007), FC SESO Iara (2007-2008), Seso Câmpia Turzii (2008-2011), CSMS Iași (2011-2013), FC Viitorul Constanța (2013-2015), Ascoli Calcio (2016), FCSB (2017), AEL Limassol (2017-2018), Doxa Katokopias (2018-2019), Spartak Trnava (2019-2020) și Sepsi Sf. Gheorghe (2020-2022).

El are o selecție și un gol pentru naționala României, în 2020, în amicalul cu Belarus (5-3) și este cunoscut ca un fundaș-golgheter, datorită celor 44 de goluri marcate la nivelul primelor două divizii din România, Cipru și Slovacia. În acest sezon, stoperul este căpitanul lui Sepsi, care ocupă locul al treilea în play-out și va juca semifinala Cupei României, împotriva lui CSU Craiova.

"Am aproape 35 de ani, dar nu mă simt ca un bunic"

"Cred că Regula U21 e benefică. Fotbalul a devenit o afacere la nivel global, e cel mai ușor să faci bani din jucători tineri pe care îi vinzi. Mai demult, nu conta cât erai de bun, trebuia să demonstrezi. Pasul de la juniori la seniori era foarte greu. Mie mi s-a spus mereu nu am experiență. Eu așa am crescut - 'nu ai experiență, du-te în altă parte'. M-am dus la Viitorul, la domnul Hagi, și, la 28 de ani, eram unul dintre cei mai în vârstă. Eram considerat 'bătrân'. Așa eram considerat pe lângă copii. Mi se zicea 'Bunicul'. Eu am avut ghionionul că am prins între schimbările de generații și de regulament, prima dată ți se spunea că ești prea tânăr și n-ai experiență, apoi că erai considerat prea bătrân.

Am aproape 35 de ani, dar nu mă simt ca un bunic. Mă simt bine de tot. Mă simt super bine, după 30 de ani m-am simțit și mai bine. Am avut o carieră destul de constantă. Cred că secretul este să te pregătești bine, să ai o genetică bună. Pentru că poți să fii superprofesionist și să ai ghinionul să te accidentezi. Eu am o genetică bună, nu am avut accidentări niciodată, sper să nu am nici în continuare. Trebuie să ai grijă de corpul tău, să te odihnești, să nu pierzi nopțile. Să te pregătești bine mereu, pentru că antrenamentul bun și odihna țin departe accidentările care se pot preveni.

Colegilor mai tineri, încerc să le dau sfaturi. Dar nu insist cu ele, pentru că știu că sfaturile nu merg când le impui. Trebuie să ți se ceară. Vreau să fiu un model pentru ei, pentru că și eu mi-aș fi dorit să fiu tânăr și să am pe cineva mai în vârstă, nu să aibă grijă, cât să se comporte normal cu mine. Nu ca pe vremuri, când erai obligat să speli ghete sau știu eu ce mai erai obligat să faci. Eu nu mă consider bătrân, chiar dacă am 35 de ani. E ușor, pentru că am fost la Viitorul, pe vremea aceea erau foarte mulți copii, sunt obișnuit să am colegi tineri pe lângă mine.

Spune că are un copil mic și nu mai are timp de hobby-uri

În afara terenului, cel mai mult timp îl petrec cu familia. Am un copil mic și e greu, când ai copil, să mai ai și alte hobby-uri. Aveam, până nu demult, PlayStation-ul, dar l-am dat deoparte. Seara nu mai am chef să joc. Ce e mai greu, cu fotbalul sau cu copilul? Nu cred că e greu, dacă îți place ce faci. E o plăcere și cu fotbalul, și cu copilul. Mi-am dat seama ce e mai important. Am considerat că e mai important să fac parte din copilăria lui, să avem activități împreună, decât să joc PlayStation sau să am alte hobby-uri.

Am ajuns la o vârstă la care mă gândesc și ce voi face după cariera de jucător. Cu siguranță, vreau să continui în fotbal. Asta am făcut toată viața, asta știu să fac. Și asta îmi place cel mai mult. Mă și gândeam de multe ori ce aș putea să fac. Sunt lucruri care îmi plac. Am avut perioade când mi-ar fi plăcut să fiu avocat, de exemplu, aș fi vrut alte chestii. Dar cred că mi-ar lipsi foarte mult fotbalul. Îmbătrânesc, dar tot mai mult iubesc acest sport, pe măsură ce aprofundez domeniul, și, orice aș alege în fotbal, cred aș putea să fiu bun.

A debutat la națională la 33 de ani!

Sunt pregătit să merg la națională, deși am aproape 35 de ani. Sper și îmi doresc să merg la echipa națională, ca orice jucător român. Este ceva unic și este o mândrie să îți reprezinți țara. Deocamdată, nu m-a contactat nimeni din noul staff. Am o singură selecție și un gol, a fost ceva superb.

Am debutat abia la 33 de ani. Și eu așteptam să fie mai devreme. În 2014, am fost prima dată la un turneu amical al naționalei, din păcate nu am debutat atunci. A fost un regret al meu. Apoi am fost și în 2015, și în 2016, am fost la 5-6 meciuri. Până la urmă a venit debutul mult așteptat, chiar nu mai speram. A fost o surpriză plăcută pentru mine, mă bucur că am și marcat, o să-mi rămână mereu în minte acel meci", a declarat Bodgan Mitrea pentru Sport.ro.