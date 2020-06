"L-am scuipat pe Marica!" Dezvaluiri de senzatie: "Vai de capul meu ce ii faceam si lui, si altora!"

Unul dintre cei mai 'controversati' jucatori ai lui Dinamo a facut dezvaluiri de senzatie din vestiar.

Giani Kirita, cunoscut pentru temperamentul sau vulcanic a povestit intamplari din perioada pe care a petrecut-o la Dinamo, printre care un episod in care l-a scuipat pe Ciprian Marica.

Fostul dinamovist a facut dezvaluiri senzationale pe contul de YouTube al fostului jucator al Rapidului, Robert Nita, cea mai savuroasa dintre ele fiind momentul in care Gigi Netoiu i-a pus o valiza plina cu bani pe masa pentru a pleca de la Dinamo la Craiova.

"Am avut conflicte. M-am si batut, m-am si scuipat...Lui Vladut Munteanu i-am tras o palma iar pe restul tinerilor, astia, Mitea, Marica, Zicu...astia mai tupeisti. Vai de capul meu! Daca nu ii scuipam si le bagam alunecari de la genunchi in sus...M-au dat si afara de la antrenament.

O poveste pe care nu o stie nimeni: dupa ce am inceput sa joc bine la Dinamo, el a vrut sa ma ia la Craioca. M-a chemat la Giovani acolo, voia sa plateasca si clauza de reziliere si mi-a pus, tin minte, cam jumatate de diplomat cu dolari. I-am zis 'Nea Gigi, eu nu am cum sa fac asta'. Ajunsesem acolo, am castigat cu Dinamo, nu puteam, tentatia eram mare. Ce salariu aveam eu la Dinamo: 3 000 de dolari pe luna", a spus Giani Kirita pe contul de YouTube al lui Robert Nita.