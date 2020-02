Giani Kirita face scoala de antrenori si intr-o zi vrea sa stea pe banca lui Dinamo la derby!

Kirita face scoala cu Mutu si viseaza sa o antreneze pe Dinamo.

Fostul dinamovist vrea sa devina antrenor, iar pentru asta se pregatste intens pentru obtinerea licentei Pro. Obiectivul principal al lui Kirita este sa stea pe banca lui Dinamo, iar el poate deveni antrenor-actionar daca va investi alaturi de fani.

"Visez, normal! Am doua obiective in viata mea, sa antrenez echipele la care eu am cunoscut cele mai frumoase momente din viata mea: Dinamo Bucuresti si Bursaspor", a declarat dinamovistul.

Kirita spune ca toate lumea l-a indemnat sa doneze: "Toata lumea mi-a zis-o. O sa merg dupa meci si cred ca o fac direct acolo, dupa ce castigam".