EXCLUSIV | "O spun in premiera!" Giani Kirita a fost la un PAS sa fie antrenor la Dinamo! De ce a picat totul! Anuntul momentului

Giani Kirita a vorbit despre posibilitatea de a veni antrenor la Dinamo.

Fostul dinamovist Giani Kirita a facut in premiera un anunt cu privire la posibilitatea de a veni ca antrenor la Dinamo si spune ca ar fi avut aceasta posibilitate in perioada in care Mircea Rednic era antrenorul echipei, dar totul a picat intrucat Rednic a fost dat afara. Giani Kirita ar fi venit ca si antrenor secund la clubul din Stefan cel Mare.

"O sa spun in premiera. Am avut acum cateva luni, cand era Mircea Rednic antrenor o oferta, trebuie sa vin ca secund. Nu am mai venit pentru ca l-au dat afara pe Rednic. Eu nu sunt o persoana prea agreata la Dinamo pentru ca spun lucrurilor pe nume, intotdeauna vreau sa se intample ceva profesionist la club. Vad in schimb la Dinamo oameni care sunt la calculator, care stau pe langa domnul Negoita, care isi dau cu parerea, care au jucat jumatate de meci la Dinamo poate. Eu nu sunt genul de om care sa fac compromisuri, daca nu imi convine ceva spun. Probabil ca astfel de oameni nu sunt agreati. A fost acea sansa sa vin cu Mircea Rednic, dar din pacate nu s-a concretizat, asta e, mergem mai departe", a declarat Giani Kirita la PRO X.