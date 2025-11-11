Mihai Stoica a recunoscut că există anumite probleme de natură disciplinară și a anunțat că vor fi luate măsuri drastice.

Mihai Stoica: ”Am avut un jucător care a venit la un antrenament și nu putea să stea în picioare!”

În contextul problemelor de disciplină de la FCSB, Mihai Stoica și-a amintit o întâmplare petrecută cu mai mulți ani în urmă. Pe vremea când Victor Pițurcă era antrenorul roș-albaștrilor, unul dintre jucători s-a prezentat sub influența băuturilor alcoolice.

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a spus și care a fost reacția experimentatului antrenor: a trecut incidentul cu vederea, însă nu i-a permis jucătorului să ia parte la acel antrenament.

”Am avut un jucător. Dacă vă spun numele nu o să vă vină să credeți. A venit la un antrenament dimineață și nu putea să stea în picioare. Un jucător la care nimeni nu se poate gândi vreodată.

Pițurcă era antrenor, l-a văzut, s-a făcut că nu-l vede. Le-a zis: ‘Nu-l lăsați să iasă la antrenament. Trimiteți-l să facă bazin, saună...’. A trecut cu vederea. Astea se întâmplă. Sunt tineri, mai scapă și ei câteodată”, a povestit Mihai Stoica la Prima Sport.

