L-a si enervat pe Becali?! Petre, deja trecut IN REZERVA la FCSB. Decizia luata de Becali la pauza meciului cu Chindia

Pentru al 3-lea meci la rand, FCSB a facut doua schimbari la pauza.

Startul slab din 2020 il tine pe Becali conectat in permanenta la viata echipei. Efectul nemultumirilor patronului se vede in 'reactiile tactice' ale lui Vintila. Contra Chindiei, FCSB i-a titularizat pe noii veniti Miron si Adi Petre. Vazut ca o mare speranta in atac, Petre nu l-a multumit pe Becali.

Atacantul cumparat de la Esbjerg cu 500 000 de euro n-a iesit in evidenta decat in minutul 2, cand a ratat o sansa imensa de a marca, singur, in cativa metri. Locul varfului din nationala U21 a fost luat la pauza meciului cu Targoviste de Harlem Gnohere, care parea ca va fi izolat definitiv pe banca odata cu realizarea noului transfer.

La FCSB a mai intrat si Ovidiu Popescu, revenit in urma unei accidentari. Mijlocasul i-a luat locul lui Florinel Coman, care pare si el iesit din forma de la reluarea campionatului.