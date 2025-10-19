Dinamo a pierdut acum în fața rivalei din Giulești, însă după acest meci există și jumătatea plină a paharului, după cum a insistat și Alexandru Musi.

Pentru că formația din Ștefan cel Mare a avut un joc bun, a avut marile ocazii, dar n-a băgat mingea în poartă din două motive: intervenția miraculoasă a lui Koljic în prima repriză, plus prestația excelentă a lui Aioani.

Una peste alta însă, Dinamo are motive de optimism, în privința viitorului. Mai ales că eșecul cu Rapid, scor 0-2, a fost primul pentru roș-albi după aproape 3 luni! Ultima dată, Dinamo fusese învinsă de Oțelul, la Galați, pe 27 iulie: 1-2.

Tocmai de aceea, Kopic a oferit o replică tăioasă, la interviul de după derby, atunci când a fost întrebat cine e vinovat pentru eșecul de pe Arena Națională.

„Vă rog, nu pot să vorbesc despre un vinovat, atunci când echipa câștigă și echipa pierde. Apoi, aproape că n-am pierdut de trei luni. Acum, nu pot să dau vina pe cineva anume pentru acest rezultat. Nu pot să mă plâng de atitudinea jucătorilor. Au alergat, s-au luptat, au vrut să câștige, dar n-au reușit. Mai avem multe meciuri și sperăm că, pe viitor, vom fi mai eficienți. Am avut șansele noastre, dar, în final, ei au înscris și noi nu. Koljic a avut o intervenție excelentă la faza din prima repriză. Pe scurt, n-am înscris, când am avut ocazia, și asta e tot“, a explicat antrenorul dinamovist.

