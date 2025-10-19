Rapid s-a impus cu 2-0 chiar dacă a șutat o singură dată pe spațiul porții. Autogolul lui Eddy Gnahore (59') și golul lui Cristi Manea (74') au decis derby-ul.



Dan Șucu, mulțumit după victoria din derby care o ajută pe Rapid să egaleze liderul

La meciul la care au asistat aproximativ 35.000 de spectatori a fost prezent și Dan Șucu, care a preferat să rămână în România într-o zi în care și Genoa, celălalt club la care e acționar majoritar, a evoluat în Serie A.



În ciuda victoriei din derby și a formei excelente din Superliga - trei victorii consecutive - Dan Șucu și-a păstrat decizia de a nu mai acorda interviuri după meciuri.



"Sigur că da", au fost singurele cuvinte rostite de Dan Șucu la plecarea de la Arena Națională, când a fost întrebat dacă este mulțumit de rezultat. Ulterior, omul de afaceri și-a luat soția de mână și a plecat spre mașină.

Ziua nu a fost la fel de bună pentru Genoa

Dacă Rapid a câștigat derby-ul cu Dinamo, Șucu nu a fost la fel de norocos azi în ceea ce a privit-o pe Genoa. "Grifonul" a remizat contra Parmei, 0-0, după un meci în care a ratat un penalty în prelungiri și a jucat mai bine de o repriză cu om în plus.

Spre deosebire de Genoa, care e penultima în Serie A, Rapid se află pe locul 2 în Superliga, cu 28 de puncte în 13 etape, la egalitate cu liderul surprinzător FC Botoșani.



Echipa lui Costel Gâlcă, care a ajuns la trei victorii consecutive, va începe acum pregătirile pentru meciul cu Unirea Slobozia, de pe teren propriu (luni, 27 octombrie, ora 20:30).

