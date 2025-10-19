Marian Aioani (25 de ani) a redevenit om de bază la Rapid și, deocamdată, răsplătește încrederea lui Costel Gâlcă din plin.

În cele șase meciuri de campionat, în care a prins primul „11“, Aioani a închis poarta în patru rânduri. Iar ce a făcut, duminică, în derby-ul cu Dinamo (2-0) a fost, în mod cert, cea mai bună prestație pe care a avut-o, în actuala campanie. De aici, și nota primită pe Flashscore, 8,1, cea mai mare din ambele formații.

Și, totuși, Aioani a ținut să evidențieze intervenția salvatoare a colegului său, Elvir Koljic, după o fază care va face înconjurul lumii.

„Fiecare s-a sacrificat pentru echipă. Nu știu ce căuta Elvir pe acolo, chiar mă bucur. Sper să iasă portarul etapei! Nu pot să încerc și eu (n.r. – intervenția lui Koljic), dacă dau pe lângă? Asta îmi mai trebuie! Legat de meci, ne-a ieșit exact cum am planificat. Un singur cuvânt am de spus: omogenitatea. Avem câteva luni împreună, începem să ne cunoaștem din ce în ce mai bine și cred că ăsta e atuul nostru în acest sezon“, a spus Aioani, la Digi Sport.

