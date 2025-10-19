Deși a obținut o victorie uriașă pe terenul rivalei, Gâlcă a avut și reproșuri de făcut vis-à-vis de prestația elevilor săi, taxând momentele de joc haotic.



"Am jucat contra lui Dinamo, care era cea mai în formă echipă din campionat. Jucătorii mei au început să joace în spatele liniei adverse, asta deși aveau spații mari la mijloc. Jucam fără sens mingea în profunzime", a spus tehnicianul la finalul partidei.



"Am avut și noroc!"



Antrenorul Rapidului a recunoscut, cu o sinceritate dezarmantă, că rezultatul a fost influențat și de șansă, amintind de intervenția spectaculoasă a lui Koljic, care a scos o minge de pe linia porții în prima repriză.



"Au avut ocazii de gol, am avut și noroc, mai ales la intervenția lui Koljic. Rezultatele sunt importante, dar trebuie să arătăm și să jucăm bine. Multe momente din joc au fost bune și îmi doresc ca pe viitor să avem mai multă maturitate", a continuat Gâlcă.



Gâlcă a explicat și cum a gestionat momentul eliminării lui Cătălin Vulturar din minutul 67: "După eliminare ne-am retras, am închis mai bine spațiile și le-am închis centrările. Am băgat jucători cu talie în defensivă".



Victoria a fost adusă de autogolul lui Gnahore (min. 58) și de reușita lui Cristian Manea (min. 74). În urma acestui rezultat, giuleștenii au urcat pe locul 2, la egalitate de puncte cu liderul Botoșani.

