Au intrat banii in conturile lui Dinamo! Jucatorii urmeaza sa primeasca TOATE salariile la zi! Anunt de ultima ora

Cea mai importanta cerinta a lui Contra fata de sefii spanioli a fost indeplinita!

Spaniolii au transferat banii in conturile clubului, iar jucatorii isi vor primi sumele restante la zi, anunta sursele www.sport.ro. Lucrurile arata ttot mai bine la Dinamo. Dupa campania importanta de transferuri, noii proprietari vor sa recladeasca academia si sa dezvolte clubul in toate directiile posibile.



In aceasta saptamana au aparut zvonuri ca exista nemultumiri serioase din partea jucatorilor in privinta promisiunilor neonorate de sefi. Contra a tinut sa le dezminta ferm ieri, iar azi a venit anuntul ca banii urmeaza sa apara in conturile jucatorilor in cel mai scurt timp.