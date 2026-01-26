FCSB a început excelent derby-ul cu CFR Cluj și a deschis scorul rapid, în minutul 2, prin David Miculescu. Entuziasmul gazdelor s-a stins însă repede. Alibek a restabilit egalitatea, iar Korenica a întors scorul înainte de pauză.



Repriza a doua a fost dominată clar de echipa din Gruia. Andrei Cordea, fost jucător al FCSB, a majorat diferența la 3-1, iar în prelungiri Biliboc a închis tabela, după o greșeală în defensiva bucureștenilor.



Raul Rusescu a găsit„vinovații” după FCSB – CFR Cluj 1-4: „Dezastruos”



Raul Rusescu (37 de ani) a analizat fără menajamente prestația fostei sale echipe și a identificat cauza principală a dezastrului: faza defensivă.



„Fără discuții, a fost un dezastru. Mai mare decât la Zagreb, iar adversarii nici nu pot fi comparați. Zagreb e peste CFR și probabil peste toate echipele din campionat. Este încă un meci în care FCSB conduce și nu reușește să scoată nici măcar un punct”, a spus Rusescu la GSP.



Fostul atacant a subliniat că problema nu este una izolată: „Sunt vreo nouă-zece meciuri în care FCSB a condus și nu a obținut nimic. Linia defensivă a arătat dezastruos, poate și cu ajutorul mijlocașilor centrali. După minutul 40, totul s-a rupt, exact ca în multe alte meciuri din acest sezon”.



După acest rezultat, CFR Cluj a urcat pe locul 9 în Superliga, în timp ce FCSB a coborât pe poziția a 11-a. Pentru ardeleni urmează duelul de vineri, pe teren propriu, cu Metaloglobus, în timp ce FCSB se pregătește pentru meciul din Europa League, cu Fenerbahce, tot pe Arena Națională.

