După ce l-a transferat pe fundașul central Andre Duarte (28 de ani), de la Ujpest, campioana României vrea să aducă și un apărător lateral. Kevin Ciubotaru (21 de ani), de la Hermannstadt, s-ar afla pe lista de achiziții a lui Gigi Becali.



Kevin Ciubotaru, pe lista celor de la FCSB



Ajuns la final de drum cu Hermannstadt, antrenorul Marius Măldărășanu (50 de ani) a declarat că fundașul stânga Kevin Ciubotaru ar putea fi o soluție bună pentru campioana României:



"În general cam tot ce a fost de valorificat a plecat. Și dacă s-ar întâmpla asta, am mare încredere în Luca Stancu. Care a jucat foarte bine cu FCSB. Și meciul trecut a făcut un joc bun. A avut un aport când a intrat și la Metaloglobus. Ar putea fi acoperit locul, dar nu poți sta într-un under. Dar ei doi sunt acum underii noștri principali, Kevin Ciubotaru și Luca Stancu.



Nu știu să vă dau detalii de un eventual transfer. Am văzut în ziar, l-am întrebat pe Nico. Acum știți cum e, se mai aruncă pe colo pe colo câte o știre", a declarat Marius Măldărășanu, pentru Fanatik.



Kevin Ciubotaru mai are contract cu Hermannstadt până în 2028, dar acesta ar putea fi adus la FCSB pentru a-l înlocui pe veteranul Risto Radunovic (33 de ani). Potrivit sursei citate, Becali ar prefera să folosească un fundaș român de perspectivă în locul lui Radunovic.



Tânărul apărător joacă din 2023 la Sibiu și până acum a strâns 24 de meciuri în Liga 1. În urmă cu două luni, Gigi Becali spunea că nu e interesat de transferul lui Kevin Ciubotaru:



"Ce să fac cu Ciubotaru? Am zis eu că mă interesează? Nu am zis eu. Au zis toți că e jucător interesant, mi se pare că MM Stoica a vorbit de el. Joacă în sistem cu trei fundași. Nu mă interesează la ora actuală. E jucător bun, dar nu mă interesează acum", a spus patronul de la FCSB, în octombrie, pentru Digi Sport.



Hermannstadt îl vrea pe Mutu pe bancă



Cu „Măldă“ ținut în stand-by, Hermannstadt e în căutarea unui „principal“. La meciul de cupă, echipa va fi condusă de Vali Negru, unul dintre secunzii lui Măldărășanu.



Potrivit speculațiilor, gruparea sibiană încearcă să ajungă la un acord cu Adrian Mutu (46 de ani) pentru preluarea echipei. Mutu e șomer din martie, de când a încheiat colaborarea cu Petrolul după un mandat de coșmar: 10 meciuri, 2 victorii, 3 remize, 5 înfrângeri, golaveraj: 6-10.



Revenind la Măldărășanu, acesta își va încheia șederea, la Hermannstadt, după 186 de meciuri: 76 de victorii, 56 de egaluri, 54 de înfrângeri, golaveraj: 258-199.

