Daniele De Rossi, antrenorul gazdelor, a fost vizibil marcat de intensitatea meciului de pe stadionul „Luigi Ferraris”. „Este o fericire incredibilă. E una dintre cele mai mari emoții din întreaga mea carieră, inclusiv cea de tehnician. M-aș fi emoționat și dacă aș fi privit totul de pe canapea, fotbalul este superb și din acest motiv. Tot mediul de la Genoa merită această victorie”, a explicat fostul campion mondial.



Elogii pentru jucători



Deși echipa sa a început partida cu dificultate, fiind condusă cu 0-2 de o formație a Bolognei aflată pe locul opt în clasament, De Rossi a reușit să regleze mecanismul echipei din mers. Antrenroul a ținut să scoată în evidență efortul depus de elevii săi, în special de cei care au revenit după perioade de inactivitate.



„Am fost buni și am rămas în meci chiar și la 0-2. Tot meritul este al jucătorilor, acest grup nu se menajează niciodată. Am o mențiune specială pentru Ekuban și Messias, care veneau după perioade complicate din cauza accidentărilor și trebuie gestionați cu atenție. Cine a intrat a marcat, dar aici eu nu îmi asum niciun merit, băieții au fost grozavi”, a punctat tehnicianul.



Genoa ocupă în prezent locul 13, cu 23 de puncte, însă De Rossi privește deja spre zona superioară a ierarhiei, acolo unde adversara de duminică se află la o distanță de 7 puncte.



„A fost o revenire epică datorită celor trei goluri, atmosferei de pe stadion și emotivității pe care am întors-o în favoarea noastră. Luăm cele trei puncte, dar e clar că s-au comis și greșeli. Voi revedea meciul imediat pentru a nu repeta anumite situații. Vreau să luptăm și să fac Genoa mai puternică decât Bologna, dar toți trebuie să vâslim în aceeași direcție, inclusiv fanii care după șapte minute îmi cereau schimbări”, a mai transmis De Rossi.

