Kamer Qaka a vorbit in premiera despre transferul la FCSB! Ce spune mijlocasul ofertat chiar inaintea meciului direct

Gigi Becali vrea sa-l transfere pe Kamer Qaka si a trimis o oferta pentru tanarul mijlocas. Craiova si o echipa din Spania il vor si ele pe fotbalist.

FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI! Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille!

Kamer Qaka, unul dintre cei mai interesanti oameni ai Iasiului, a vorbit si el despre posibilul transfer. Qaka a laudat FCSB si a spus ca ar putea face fata presiunii de la echipa ros-albastra.

"Ma simt fericit la Iasi, sunt tratat bine. Despre interesul Craiovei si al Stelei nu stiu nimic inca. Daca va fi o oferta buna, clubul o va analiza, apoi eu. Steaua este o echipa interesanta, am auzit despre laudele patronului de acolo. Eu nu ma pot autopropune. Oricum, pot face fata presiunii oriunde. Am auzit multe despre Gigi Becali, dar nu l-am intalnit, nu am vorbit cu el. Nu pot sa-l analizez sau sa-l judec fara sa-l cunosc", a spus Kamer Qaka, citat de politehnicaiasi.ro