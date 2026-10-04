Roș-albaștrii ocupă locul 11 în clasamentul din campionat, însă echipa patronată de Gigi Becali speră să revină în vârful ierarhiei după venirea lui Laurențiu Reghecampf.

Karlo Muhar a semnat cu FCSB în această toamnă, iar, deocamdată, mijlocașul transferat de la CFR Cluj nu a reușit să iasă în evidență la echipa patronată de Gigi Becali.

Totuși, Robert Niță crede că Muhar este una dintre cele mai bune achiziții ale roș-albaștrilor din ultima perioadă de transferuri și este mai mult decât sigur că va fi un titular incontestabil în echipa lui Laurențiu Reghecampf.

”Muhar e un jucător foarte bun, e un jucător care îți dă echilibru la mijlocul terenului, e un jucător care știe să paseze. Câștigi mult la talie, câștigi la fazele fixe, ajunge la finalizare, pleacă bine pe spații. Muhar e un jucător foarte bun pentru Superliga României, foarte bun! FCSB mută bine aducându-l.

E un jucător care e foarte important la mijlocul terenului. Nu știu cum va gândi Reghe sistemul, pe cine va pune acolo, dar Muhar este un titular indiscutabil în momentul de față, din punctul meu de vedere”, a spus Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.