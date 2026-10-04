VIDEO EXCLUSIV Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!”

Laurențiu Reghecampf, nemulțumit la FCSB! Ce a făcut în pauza competițională: ”E clar!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se pregătește intens pentru reluarea meciurilor din campionat.

TAGS:
FCSBLaurentiu ReghecampfantrenamenteRobert NitaGigi Becali
Din articol

Roș-albaștrii ocupă locul 11 în clasamentul din campionat, însă echipa patronată de Gigi Becali speră să revină în vârful ierarhiei după venirea lui Laurențiu Reghecampf.

Robert Niță: ”Reghecampf a fost nemulțumit de parametrii fizici ai jucătorilor de la FCSB!”

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Reghecampf a trecut imediat la treabă după numirea pe banca tehnică și, în pauza competițională, i-a muncit din greu pe roș-albaștri. Karlo Muhar și Arnold Garita au fost printre cei care ”s-au plâns” de intensitatea antrenamentelor lui Reghecampf.

Robert Niță crede că Laurențiu Reghecampf a fost foarte nemulțumit de ce a găsit la FCSB în legătură cu forma fizică a jucătorilor, însă tehnicianul a profitat de pauza competițională și a putut să ”îi încarce” la maximum pe jucători în cele două săptămâni fără meciuri în campionat.

De altfel, fostul fotbalist este convins că, sub comanda lui Laurențiu Reghecampf, FCSB va redeveni o forță în campionat și se va bate la titlu, în ciuda startului foarte slab de sezon.

Norocul lui Reghe este că a fost perioada asta foarte lungă, a avut 14 zile în care a putut să încarce. Intri într-un program normal de luni, cu un ciclu săptămânal complet până la meciul oficial. Fiind și Neubert lângă Reghe, nu cred că putem vedea un FCSB obosit la primul meci de după întreruperea asta. 

E clar că a fost nemulțumit de parametrii fizici ai echipei și a trebuit să fie ca un semi-cantonament perioada asta, cu antrenamente duble în unele zile, cu o încărcătură mult mai mare decât ai fi avut dacă se schimba antrenorul și aveai meci săptămânal. 

FCSB cred că devine mult mai puternică odată cu revenirea lui Reghecampf, cu transferurile care se fac și va fi o echipă care, chiar dacă în momentul de față sunt pe locul 11, se va bate pentru câștigarea campionatului”, a declarat Robert Niță la VOYO SPORT LIVE.

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