VIDEO EXCLUSIV El e singurul jucător pe care Bănel Nicoliță l-a așteptat la FCSB: ”Mi l-am dorit!”

El e singurul jucător pe care Bănel Nicoliță l-a așteptat la FCSB: ”Mi l-am dorit!” Superliga
SPORT.RO
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FCSB se pregătește pentru reluarea campionatului.

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Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Bănel Nicoliță a dezvăluit singurul fotbalist pe care l-a așteptat la echipa patronată de Gigi Becali.

Bănel Nicoliță ”Mi l-am dorit pe Drăguș la FCSB și a venit!”

Ai un jucător pe care l-ai propune la FCSB, care îți place, la care ar trebui să se uite domnul Becali?”, a fost întrebarea primită de Bănel Nicoliță.

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor a mărturisit că singurul jucător pe care și l-a dorit la echipă în ultima perioadă a fost Denis Drăguș, iar dorința sa s-a îndeplinit. Nicoliță are încredere că Drăguș poate deveni un atacant prolific pentru FCSB și este convins că internaționalul român poate depăși ”baremul” lui Gigi Becali de 20 de goluri într-un sezon.

Eu mi l-am dorit pe Drăguș și a venit. Îmi doresc să reușească. E un jucător foarte bun, un jucător care poate să scoată foarte ușor jucători unu la unu. Are o tehnică foarte bună și sunt sigur că poate să ajute echipa la momentul ăsta.

E clar că s-a accidentat, pentru că, din dorința de a da tot ce are mai bun, intervine și accidentarea. Pentru că el, neavând multe la echipă când venit, dorința lui a depășit partea fizică.

(n.r. Poate marca peste 20 de goluri?) Are încredere în el, are forța asta de atacant și simte foarte bine spațile și golul. Poate să depășească 20 de goluri, depinde doar de echipă”, a răspuns fostul fotbalist.

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MM Stoica anunță revenirea lui Denis Drăguș: „Poate juca cu Oțelul” 

Președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că Denis Drăguș a făcut progrese serioase în ceea ce privește revenirea sa din accidentare și ar putea forța să joace în partida cu Oțelul.

Cu toate acestea, MM Stoica a explicat că staff-ul echipei ar prefera să îi dea timp și cel mai probabil nu va juca în meciul de pe 10 octombrie cu Oțelul.

„Denis Drăguș face separat, e acum la schimbări de direcție. Lovește mingea, dar controlat, dă pase scurte. La musculatura pe care o are, cred că puțin forțat poate juca și cu Galațiul.

Doar că e un jucător mult prea important pentru noi ca să-l forțăm”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.

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