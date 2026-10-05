Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro, Bănel Nicoliță a dezvăluit singurul fotbalist pe care l-a așteptat la echipa patronată de Gigi Becali.

Bănel Nicoliță ”Mi l-am dorit pe Drăguș la FCSB și a venit!”

”Ai un jucător pe care l-ai propune la FCSB, care îți place, la care ar trebui să se uite domnul Becali?”, a fost întrebarea primită de Bănel Nicoliță.

Fostul fotbalist al roș-albaștrilor a mărturisit că singurul jucător pe care și l-a dorit la echipă în ultima perioadă a fost Denis Drăguș, iar dorința sa s-a îndeplinit. Nicoliță are încredere că Drăguș poate deveni un atacant prolific pentru FCSB și este convins că internaționalul român poate depăși ”baremul” lui Gigi Becali de 20 de goluri într-un sezon.

”Eu mi l-am dorit pe Drăguș și a venit. Îmi doresc să reușească. E un jucător foarte bun, un jucător care poate să scoată foarte ușor jucători unu la unu. Are o tehnică foarte bună și sunt sigur că poate să ajute echipa la momentul ăsta.

E clar că s-a accidentat, pentru că, din dorința de a da tot ce are mai bun, intervine și accidentarea. Pentru că el, neavând multe la echipă când venit, dorința lui a depășit partea fizică.

(n.r. Poate marca peste 20 de goluri?) Are încredere în el, are forța asta de atacant și simte foarte bine spațile și golul. Poate să depășească 20 de goluri, depinde doar de echipă”, a răspuns fostul fotbalist.