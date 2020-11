Blestemul Liverpool LOVESTE DIN NOU! Klopp a pierdut inca un fundas central in cantonamentul nationalei!

Liverpool are mari probleme in linia fundasilor centrali.

Plecarea lui Lovren nu a fost acoperita, iar in debutul acestui sezon Van Dijk si Fabinho s-au accidentat. Daca brazilianul evolua rareori pe postul de fundas central, despre Van Dijk putem spune ca era stalpul defensivei.

Astfel, la ultima partida de campionat au evoluat Joe Gomez alaturi de Joel Matip. Gomez s-a accidentat miercuri seara in cantonamentul Angliei, iar potrivit presei de acolo acesta s-ar fi accidentat grav.

In acest caz, Klopp mai are la dispozitie doar doi fundasi centrali pana in luna ianuarie, iar dupa pauza internationala Liverpool va juca doar din trei in trei zile.

De cand este Klopp pe banca lui Liverpool, fotbalistii lui au stat stat peste 190 de meciuri din cauza accidentarilor de la echipele nationale.

???? BREAKING ???? Joe Gomez has suffered a potentially serious injury in England training pic.twitter.com/yU1nsqBwl7 — Football Daily (@footballdaily) November 11, 2020