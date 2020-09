Apar datoriile la Dinamo! Spaniolii, buni de plata dupa ce clubul a pierdut doua procese! Ce sanctiuni risca

Dinamo a pierdut procesele cu doi fotbalisti si clubul trebuie sa le plateasca o suma de bani.

Dinamo a pierdut procesele cu mijlocasul Dan Nistor si cu Adrian Mihalcea, fost antrenor al echipei in sezonul trecut.

Nistor a fost vandut in iarna de Dinamo, insa fotbalistul nu si-a incasat nici acum toti banii de la club. Acesta mai are de primit 25.000 de euro din partea lui Dinamo si a decis sa depuna memoriu. In aceeasi situatia se afla si Adrian Mihalcea, care a fost pe banca echipei timp de 7 meciuri in sezonul trecut, si care are de primit 10.000 de euro.

Atat Nistor, cat si Mihalcea au castigat litigiul si Dinamo se vede obligata sa isi achite restantele, pentru a nu risca depunctarea si chiar excluderea din competitie, anunta Gazeta.

Suma nu ar trebui sa reprezinte o problema prea mare pentru Dinamo, care arunca cu banii de la sosirea noilor investitori. Suma pe care o au de primit Nistor si Mihalcea este aproximativ egala cu salariul lui Borja Valle pe o luna de zile.