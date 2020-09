"Nu se vrea constructia unei echipe! Nu au nicio sansa la titlu!" A dat de pamant cu Dinamo! De ce ar putea 'cainii' sa rateze din nou playoff-ul

La Dinamo se fac investitii masive si noii actionari au adus deja mai multi jucatori din fotbalul spaniol.

Noul actionariat majoritar din Stefan cel Mare i-a pus la dispozitie lui Cosmin Contra mai multi fotbalisti formati in fotbalul mare din Spania. Jucatori trecuti prin La Liga au fost adusi la Dinamo pe salarii de zeci de mii de euro in speranta unui succes inca din primul an.

Cu toate acestea, Helmut Duckadam crede ca situatia de la Dinamo este una de disperare si in niciun caz nu se vrea constructia unei echipe pentru viitor. Fostul oficial al FCSB-ului nu este convins de transferurile facute de echipa lui Contra si spune ca obiectivul real al 'cainilor' din acest sezon este sa prinda un loc de playoff, obiectiv care este posibil doar daca se va investi in continuare.

"Dinamo incearca ceva, dar probabil forteaza acum, nu au prins doi ani la rand playoff-ul si incearca niste transferuri ca sa nu mai rateze obiectivul asta. Nu vad ca si-ar dori sa construiasca o echipa. Foarte multi jucatori luati au in jur de 30, 30 si ceva de ani.

Nu, nu au nicio sansa sa se bata la titlu, pana se integreaza jucatorii trece jumatate de tur de campionat. Dinamo se va bate pentru playoff si totul depinde daca intr-adevar oamenii care au luat Dinamo vor avea bani suficienti", a spus Duckadam la Ora Exacta in Sport.

Borja Valle, care a evoluat la Depotrivo La Coruna in sezonul trecut, va fi cel mai bine platit fotbalist din Liga 1, cu un salariu de 33.000 de euro pe luna.