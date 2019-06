Jucatorul dorit de FCSB si Craiova si-a decis viitorul. Unde vrea sa joace: "Inca nu e momentul sa ma intorc"

Andrei Ivan nu vrea sa se intoarca in Romania.

Dorit de FCSB si Craiova, Andrei Ivan spune ca nu este tentat de o revenire in Liga 1. Dupa Campionatul European de tineret, vrea sa se transfere la o alta echipa din Europa.

"Sper sa plec la o echipa foarte buna din Europa si sa joc cat mai bine. Nu, nu as vrea sa ma intorc la 22 de ani in Romania. Sper sa dau bine, cum se zice in fotbal, sa dau bine in ele la Campionatul European si sa ajung la un club bun"

"Am implinit 22 de ani si nu o sa mai pot juca la Under 21. Acestea sunt ultimele trei meciuri ale mele la tineret si sper sa joc cat mai bine", a declarat Ivan pentru Telekomsport

FCSB si Craiova il vor pe Ivan

"Sunt bucuros ca Steaua si Craiova sunt interesate de serviciile mele, dar nu vreau sa ma intorc in tara momentan"

"E acelasi. Mi se pare ca Steaua, Craiova si CFR Cluj domina campionatul. In strainatate e un nivel mai ridicat, dar am jucat in Austria si nu mi s-a parut ca nivelul este diferit", a declarat Andrei Ivan pentru sursa citata.

Andrei Ivan a plecat in 2017 de la Universitatea Craiova la Krasnodar in Rusia, insa nu a convins si rusii l-au imprumutat la Rapid Vienna, unde a evoluat in 22 de meciuri si a marcat un singur gol.

Ivan s-a intors la Krasnodar din imprumutul de la Rapid Viena, iar Becali a inaintat o oferta rusilor, pe care au refuzat-o in valoare de 750.000 de euro.

1 milion de euro este cota lui Ivan conform transfermarkt.com