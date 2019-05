Gigi Becali nu vrea sa-l mai scape pe Andrei Ivan! Cati bani da pentru transfer: patronul FCSB a anuntat suma propusa celor de la Krasnodar

Gigi Becali isi poate implini visul.

Patronul FCSB a facut o oferta concreta pentru atacantul roman legitimat la Krasnodar si imprumutat la Rapid Viena. Cum imprumutul lui Ivan la echipa austriaca expira in aceasta vara, iar austriecii nu vor sa il cumpere definitiv, asa cum a anuntat Sport.ro, Gigi Becali are o sansa sa-l aduca pe unul dintre jucatorii doriti de mult de patronul FCSB.

"Vreau sa-l iau pe Andrei Ivan. Am facut o oferta scrisa catre cei de la Krasnodar. Am oferit 750.000 de euro si acum asteptam raspuns", a spus Gigi Becali, potrivit DigiSport.

Andrei Ivan, dorit si de Craiova

FCSB va trebui sa se lupte cu Craiova pentru Andrei Ivan. Sorin Cirtu a spus ca formatia olteana va intra in licitatia pentru Ivan.

"Da, Andrei Ivan este in vederile noastre. Trebuie sa vorbim cu cei de la Krasnodar. Probabil, va fi luat sub forma de imprumut, dar exista si varianta de a-l cumpara. Vom vedea ce discutii vor fi, care va fi suma. Cert este ca Ivan este un jucator pe care-l cunoastem foarte bine. Asa ca niste bani bagati acolo n-ar reprezenta o pierdere. Mai ales ca este inca tanar, mai poate creste in valoare, are timp destul si investitia poate fi acoperita in viitor. Stiu ca cei de la Steaua au facut deja o oferta concreta. Andrei este copilul nostru, este crescut aici (n.red. - la Craiova). Sigur, conteaza si parerea lui, dar pana la urma va conta oferta. E clar ca se vor misca niste bani", a declarat Sorin Cirtu la DigiSport.