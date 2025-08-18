Imediat după meci, tehnicianul a criticat atitudinea jucătorilor săi și a dezvăluit numele fotbalistului pe care îl așteaptă de urgență la echipă: fundașul Paul Iacob.



"Clar suntem interesați!"



Vizibil afectat de greșelile care au dus la înfrângere, în special de penalty-ul din care piteștenii au deschis scorul, Balint a cerut mai multă responsabilitate în vestiar. "Le-am spus, să fim bărbați, să fim mai atenți. A venit acel moment, un contraatac și trebuia să-l oprim și a ieșit penalty. Sunt lucruri care se repetă", a punctat antrenorul.



În acest context tensionat, întrebat despre posibila venire a lui Paul Iacob, Balint a confirmat fără ezitare interesul pentru jucător și a transmis un mesaj direct șefilor clubului. "Sunt discuții, clar suntem interesați, eu îl vreau. Nu știu cum au decurs discuțiile, dar eu mi l-aș dori", a transmis tehnicianul.



Oțelul Galați a fost învinsă de FC Argeș, scor 0-2, în etapa a șasea din Superliga. Golurile piteștenilor au fost marcate într-un interval de doar trei minute, de Ricardo Matos (62', din penalty) și Rober Sierra (65'). Seara a fost una de coșmar pentru gălățeni, care l-au pierdut și pe portarul Dur-Bozoancă, accidentat într-o fază la care Balint a acuzat o semnalizare tardivă de ofsaid.

