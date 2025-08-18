FC Argeș - Oțelul, de la 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Piteștenii vor să își ia revanșa după înfrângerea din etapa trecută

FC Argeș - Oțelul, de la 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro
Partida FC Argeș - Oțelul, din runda a șasea a Superligii, va avea loc luni, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
FC Argeș vine după înfrângerea din runda trecută cu 3-1 în fața lui FC Botoșani și se află pe locul 11 în clasament. Piteștenii legaseră doi victorii consecutive în Superliga înaintea duelului de la Botoșani.
De cealaltă parte, Oțelul a câștigat doar un meci din primele cinci etape ale Superligii și se află pe locul 10. Gălățenii vin după remiza 1-1 cu Rapid și au ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în 2009, iar atunci Oțelul se impunea cu 2-0 într-un meci din prima ligă.
Bogdan Andone și-a "mitraliat" jucătorii după umilința cu Botoșani
FC Argeș a părăsit terenul învinsă în Moldova, scor 1-3 cu FC Botoșani, într-un meci din etapa a cincea a Superligii.
Bogdan Andone, antrenorul lui FC Argeș, nu și-a menajat deloc fotbaliștii la interviul de după meci, acuzându-i direct pentru lipsa de combativitate.
Vizibil iritat de prestația echipei sale, Bogdan Andone a folosit termeni extrem de duri pentru a descrie jocul piteștenilor, considerând că atitudinea a fost principala cauză a eșecului.
"Lucrurile sunt foarte simple, nu sunt multe de spus. Am pierdut la atitudine, au fost multe greșeli. Totul a plecat de la abordarea jocului. Am avut situații periculoase, dar am primit goluri de grădiniță, de începători. Greșeli din toate punctele de vedere", a tunat Andone la finalul meciului.
Antrenorul a continuat tirul, mărturisind că ar fi dorit să schimbe total echipa în timpul partidei.
"După primele 4 meciuri, eram mulțumit de jocul și atitudinea echipei. Astăzi, sunt dezamăgit. Dacă aș fi putut, aș fi făcut 7-8 schimbări, nu 4. Trebuia schimbată toată echipa, de la portar la atacant. Știam că ne trebuie bărbăție, astăzi am fost domnișoare", a mai zis tehnicianul.
Pentru FC Botoșani au marcat Bodișteanu (18'), Mailat (45+2') și Mitrov (84'), în timp ce golul de onoare al argeșenilor a fost înscris de Bettaieb (83').