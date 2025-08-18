FC Argeș - Oțelul, de la 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro! Piteștenii vor să își ia revanșa după înfrângerea din etapa trecută

FC Argeș - Oțelul, de la 19:00, LIVE TEXT pe Sport.ro

Partida FC Argeș - Oțelul, din runda a șasea a Superligii, va avea loc luni, de la ora 19:00 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

FC Argeș vine după înfrângerea din runda trecută cu 3-1 în fața lui FC Botoșani și se află pe locul 11 în clasament. Piteștenii legaseră doi victorii consecutive în Superliga înaintea duelului de la Botoșani.

De cealaltă parte, Oțelul a câștigat doar un meci din primele cinci etape ale Superligii și se află pe locul 10. Gălățenii vin după remiza 1-1 cu Rapid și au ajuns la trei meciuri consecutive fără înfrângere.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc în 2009, iar atunci Oțelul se impunea cu 2-0 într-un meci din prima ligă.

